Podle mluvčí třeboňských slatinných lázní Martiny Herchové se po druhé světové válce lázeňská péče stala záležitostí státu, který ji finančně dotoval. Malá kapacita lázeňských ústavů pro léčení pohybového aparátu vedla prý v roce 1956 k rozhodnutí rozšířit kapacitu lázní právě v Třeboni výstavbou nového sanatoria. Příprava výstavby byla podle Martiny Herchové zahájena již v roce 1960 vyhlášením veřejné celostátní anonymní soutěže na získání ideových návrhů na urbanisticko-architektonické řešení lázeňského areálu.

"Z té vyšel i vítězný návrh architektů Boháče, Krtila, Kavky a Čechovské. Projektová dokumentace byla kompletně vypracována v roce 1968. K zahájení vlastní stavby, na břehu rybníka Svět, došlo však již 22. května 1967. Stavba byla plně financována z prostředků státního rozpočtu a původní harmonogram počítal s dokončením výstavby do konce roku 1972. Nicméně z důvodu nedodržování harmonogramu prací a nedostatku pracovníků byl termín dokončení ještě dvakrát posunut," uvedla mluvčí třeboňských slatinných lázní. Stavba bazénu a tělocvičny byla i tak dle jejích slov posunuta do let 1978 – 1983. "K slavnostnímu otevření nakonec došlo 7. listopadu 1975," shrnula.

K léčbě je, od samotného počátku fungování lázní, využívána slatina. "Vlastnosti slatiny získávané z třeboňských blat se velmi účinně projevují při léčbě nemocí pohybového aparátu. Navíc, peloidní (slatinné) koupele, v současné době nabízí už jen vybrané lázně. I tento fakt staví třeboňské lázně do výjimečné pozice v užití přírodního léčivého zdroje. Základní princip léčby tedy zůstává stejný. Více než staletím prověřená vlajková loď mezi procedurami, slatinná koupel, zůstala a zůstává slatinnou koupelí," přiblížila Martina Herchová.

A lázně Aurora jsou podle slov mluvčí třeboňských lázní Martiny Herchové nadčasové, moderní a ekologické. "Díky využívání zbytkového tepla z biokogenerace činí podíl obnovitelných zdrojů energie, tzv. OZE, na celkové spotřebě lázní více než 50%. O pohodlí klientů se denně stará na 340 zaměstnanců. Celková vlastní ubytovací kapacita je 562 lůžek ve 289 pokojích. A ročně projde Aurorou průměrně 23 tisíc klientů," doplnila.

Město Třeboň, jako majitel, pravidelně investuje do zvyšování komfortu klientů postupnou modernizací celého areálu. Poslední nejzásadnější rekonstrukcí prošel lázeňský dům na přelomu let 2011 a 2012. Za 180 milionů korun byly rekonstruovány ubytovací kapacity s přístavbou evakuačního schodiště s panoramatickým výtahem a vyhlídkovými terasami nabízejícími rozhled do širokého okolí.

Martina Herchová také zmínila současnou výstavbu venkovního wellness, zahrnující bazénový komplex a saunový svět. "Otevření je plánováno na druhou polovinu příštího roku," uzavřela.