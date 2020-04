„V pátek jsme měli v lázních poradu a domlouvali jsme se, jakým způsobem se s tím popasujeme. Dosud jsme počítali spíš s termínem 11. května nebo až 8. června. Vtip je v tom, že lázně jsou samozřejmě připravené k otevření, byli bychom schopni je spustit od pondělka, ale problém je s klienty. Ti se tuto informaci dozvěděli v podstatě až v pátek z písemného usnesení,“ řekl třeboňský starosta Jan Váňa.

Pracovnice přijímací kanceláře budou o víkendu obvolávat pacienty, kteří měli přijet původně v době uzavření lázní, ale nakonec se s nimi musely domluvit pozdější termíny. „Teprve potom uvidíme, kolik jich bude ochotno takhle narychlo dorazit. Náš předpoklad je takový, že pokud bude zájem dostatečný, mohli by klienti nastoupit už ve středu,“ věří Jan Váňa. V pondělí a v úterý by v třeboňských Lázních Aurora proběhly poslední přípravy na příjezd pacientů. Ti by se stravovali v lázních, ale čekala by na ně omezení. Z hygienických důvodů a dodržení dvoumetrového rozestupu by musel každý klient sedět samostatně u stolu. „To tak velký problém není. Horší omezení je to, že také na každém pokoji může být jen jeden člověk. Díky tomu naplníme kapacitu přibližně jen z poloviny. Náklady ale poloviční nebudou, ty budou vyšší,“ upozornil starosta a uvedl příklad. „Uklízečka jde do pokoje, ať tam bydlí jeden klient, nebo dva. Musíme tedy dát dohromady nějaké odhady finančních dopadů. Ale rozhodně lázně otevřít chceme,“ dodal. Bertiny lázně v Třeboni procházejí rekonstrukcí, která by měla skončit v polovině května. Hned potom by sem mohli také přijet první klienti.

Jak sdělil generální ředitel Lázní Bechyně Miloslav Kožnar, přesná opatření jim nikdo nestanovil. „Když mi v pátek řeknou, že v pondělí mohu otevřít, tak je to vysoce nešťastné rozhodnutí,“ zhodnotil tuto informaci. Ve špičce lázně mívají až 400 klientů a musí pro ně zajistit služby a procedury. „Nejméně tři dny nám bude trvat než se připravíme a informujeme případné lázeňské hosty, ale k tomu bychom potřebovali naprosto přesné podmínky, které nám nikdo nedal,“ doplnil. Podle jeho názoru bylo postupováno neodborně a vláda stále neví, jak restrikce rozvolnit. „Chtějí jednolůžkové pokoje, máme dvojlůžkové. Ke čtyřmístnému stolu posadit jednotlivce, maximálně manželský pár,“ naznačil.

„Do datové schránky přišlo sdělení: Lázně mohou okamžitě zahájit činnost jak pro pojištěnce, tak pro samoplátce, ale za zvláštních podmínek. To je jako by vám napsali, upečte si štrúdl ve studené troubě,“ zavtipkoval Miloslav Kožnar.