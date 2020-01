I když už má led někde k deseti centimetrům, třeba na Jestřábí v Černé v Pošumaví, kde se vesele na odhrnutém hřišti hraje hokej, riziko prolomení rozhodně není zažehnáno a správci ledové magistrály varují, aby lidé nebláznili a ledu se vyhýbali. Napadla na něj navíc silná vrstva sněhu, a pokud mrazy nespadnou hluboko pod nulu, bude odspodu tát.

Na běžky na Jestřábí v pondělí dopoledne vyrazila Eva Cieslarová. Držela se raději u břehu, na ledu jsou i velké pukliny a vylitá voda. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Pokud bude kolem minus deseti, začali bychom připravovat dráhu na bruslení, ale teď tu má led od tří do pěti centimetrů,“ hlásil v pondělí z Frymburka Antonín Labaj. „Na některých místech to není zamrzlé vůbec, i uprostřed jezera. Teplé větry přes den to v minulých dnech narušovaly seshora.“