Sochu anděla začal Jan Albrecht na náměstí vytvářet již ve čtvrtek. Původně se zdálo, že po několika odkladech právě z důvodu vysokých teplot na konci loňského roku, bude tentokrát počasí přát. Předpověď slibovala teploty pod nulou, ale slunce vše změnilo. Jan Albrecht se tak ještě v sobotu snažil anděla z ledu vyřezat, ale jak říká, nedalo se moc dělat. "Doslova to roztávalo pod rukama, jak se do toho začalo opírat slunce," konstatoval. Dodal, že v minulosti se obdobná akce dvakrát podařila. "Ledové sochy vydržely na náměstí snad pět týdnů. Teď to bohužel nevyšlo," zmínil posmutněle. Popsal, že původně čirý led se vlivem slunečních paprsků začal měnit v drobné pravidelné krystalky připomínající spíše přemrzlý sníh. „Z toho už se nedalo řezat. Snažil jsem se vyřezávat ještě hlavu anděla, ale ta stále ujížděla pod rukama. Počasí nám zkrátka nepřálo,“ uvedl Jan Albrecht.

Hradečáci ale nemusejí smutnit. O anděla na náměstí tak docela nepřijdou. Již nyní se mohou těšit na jaro. Sochař se totiž domluvil s městem na další spolupráci a namísto ledového anděla vyřeže jeho podobu ze dřeva. "Mohla by to být taková oslava jara, abychom lidem vynahradili tenhle ledový nezdar a udělali jim radost," přiblížil sochař, jehož letošní tvorba se právě kolem andělů bude točit. „Říkal jsem si, že ti andělé by mohli fungovat proti tomu covidu a vůbec všemu, co se tady v poslední době děje. Jsou to takoví patroni, kteří představují starostlivost,“ vypověděl.

Tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková potvrdila, že na jaře se mohou Hradečáci těšit na vyřezávání sochy ze dřeva, jako náhradu za ledového anděla. „Přesný termín je ale ještě v jednání,“ uzavřela.