Jindřichův Hradec -Více než 500 milionů lidí na světě má nějakým způsobem poškozené ledviny. Každý rok umírají miliony lidí předčasně na kardio〜vaskulární onemocnění spojená s onemocněním ledvin.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Včerejší Mezinárodní den ledvin evokoval otázky, na které odpovídal jindřichohradecký urolog Pavel Hesoun.



Onemocnění ledvin je někdy složité rozpoznat. S jakými příznaky k vám lidé přicházejí?

PAVEL HESOUN:

Většinou si stěžují na časté močení, někdy pálivé, s krví v moči, na bolesti v bederní krajině a břicha. Podle dalších odborných vyšetření, ultrazvukem a podobně, se rozhoduje o léčbě pacienta.

Má roční období nějaký vliv na typy onemocnění?

Zvláštní je, že zpravidla v letních vedrech přicházejí lidé s kamínky a záněty dolních močových cest. Další se objevují v období virózních epidemií. To nastává mírné zvýšení počtu pacientů.

Může se stát, že pacient nepozná, že má nemocné ledviny?

Bohužel to, že začínají selhávat ledviny, může být zrádná záležitost. Pacient se cítí normálně, je slabý, ale nemá bolesti. Dá se to rozpoznat jen laboratorním vyšetřením. Onemocnění ledvin pak dále léčí kolegové nefrologové.

Pokud vaši kolegové určí pacientovi, že musí na dialýzu, co si pod tím má představit?

Může potom dvakrát až třikrát týdně docházet do nemocnice na „umělou ledvinu“. Pacient pak bývá zařazen do celorepublikového registru transplantačního programu.

Co vše ovlivňuje léčbu pacientů?

Jsou to další onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak nebo přímo vrozená vada na ledvinách. Dále je to i věk nad padesát let, kde narůstá větší riziko onemocnění.

Doporučil byste lidem, jak by mohli onemocnění předcházet?

Především by měli preferovat zdravý způsob života. Nejíst nadbytek tučných mas a uzenin. Dodržovat příjem tekutin 2 až 2,5 litru denně. Nepodceňovat nemoci a každé nachlazení raději vyležet v posteli. Podle závažnosti onemocnění raději přeléčit antibiotiky.

Stanislava Koblohová