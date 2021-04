Lékař jindřichohradecké nemocnice Petr Kubíček je jedním z těch, kdo právě dohlíží na chod vakcinace v očkovacím centru v budově VŠE na Fakultě managementu. Deníku odpověděl na dotazy ohledně vakcinace. Sám lékař totiž také očkuje…

Jaké vakcíny máte k dispozici v jindřichohradeckém očkovacím centru?

Očkujeme vakcínami od firem Pfizer, Moderna i Astra Zeneca.

Dvacet tisíc vakcín od začátku očkování je velké číslo. Postupuje očkování dle vašich představ? Stíháte očkovat?

Velké číslo to sice je, ale čeká nás ještě hodně práce. Očkování postupuje velmi hladce. Co mne však mrzí, je to, že naše tempo mohlo být daleko vyšší, pokud by byly zajištěny dostatečné dodávky vakcín státem. Takto jsme zatím fungovali jen na zlomek celkové kapacity.

Pokud se někdo ohradí, že daný typ vakcíny nechce a požaduje jiný, vyhovíte mu? Nebo vzhledem k počtu dodávek jednotlivých vakcín, není tato možnost?

Není možné si vybírat, jakou vakcínou by chtěl být kdo očkován. Pokud někomu nevyhovuje vakcína, kterou daný den očkujeme, zrušíme mu rezervaci a následně se dotyčný musí rezervovat na jindy.

Jakou máte funkci v Očku jako lékař?

V rámci Očka na VŠE je moje role kromě koordinace v indikování či kontraindikování vakcinace - na základě strukturovaného anamnestického dotazníku probírám s lidmi interval od prodělání covidu, užívání léků na ředění krve, kontroluji lékařské zprávy chronických pacientů atd. V rámci výjezdů do domovů seniorů, domů s pečovatelskou službou apod. hlídám organizaci, jména naočkovaných a dle potřeby i sám očkuji.

Kolik vakcín denně přibližně vyočkujete?

Aktuálně se dodávky vakcín konečně postupně navyšují, takže budeme očkovat přes 900 dávek denně, ale zatím pouze čtyři dny v týdnu.

Jste spokojený s nastaveným systémem a s tím, jak vše probíhá?

Jsem spokojený s tím, jakým stylem to probíhá u nás v Jihočeském kraji - strategie Oček se ukázala být správnou a my máme kapacitu naočkovat velké množství lidí v relativně krátkém čase. Co mi opravdu vadilo, byla nepřipravenost státu jako celku na samotném začátku očkování v naší republice. Všechny systémy se dodělávaly až za pochodu a dělalo to velmi zbytečné problémy.

Všímáte si vedlejších účinků po některé z vakcín? Jaké účinky to jsou?

Vedlejší, ale očekávané účinky se vyskytují u všech typů námi používaných vakcín - bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy apod. Ty však většinou do jednoho až dvou dnů odezní a neovlivňují významně kvalitu života. Žádné závažné zdravotní komplikace v souvislosti s očkováním jsme zatím nezachytili.

Lze se očkovat i u praktických lékařů na Jindřichohradecku?

Ano, v současné době jsou pro ně vyhrazeny vakcíny od firmy Astra Zeneca.