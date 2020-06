Kraj desítku akcií od města koupí za polovinu účetní hodnoty společnosti podle účetní závěrky ke konci roku, což vychází na 6 496 500 korun. Má na to tři měsíce, podle usnesení má být převod dokončen do konce září 2020. Zastupitelé, kterých se na zasedání sešlo 47, usnesení schválili 33 hlasy, tři byli proti a 9 zastupitelů se hlasování zdrželo. Pro hlasovali všichni zastupitelé ČSSD, až na jednoho všichni z ANO 2011, všichni z Pro Jižní Čechy a KDU-ČSL a také Petr Braný z KSČM, proti se vyslovili tři zastupitelé ODS a zdrželi se Stanislav Mrkva (Změna 2020), Vladimír Pešek (ANO 2011), čtyři zastupitelé z ODS a tři komunisti.

"Jihočeský kraj dá o patnáct milionů víc na provoz letiště (JLČB), byla zpracována úsporná varianta rozpočtu, investice vyjdou na dvě miliardy a jde o majetek zhruba v účetní hodnotě šest miliard korun. Tento majetek si zaslouží jednoho správce," shrnula před hlasováním jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Hledání strategického partnera a další rozhodování o osudu letiště už ale bude na novém vedení, které do čela kraje usedne po říjnových krajských volbách.

Opoziční zastupitel Tomáš Hajdušek z ODS během debaty přišel s protinávrhem usnesení. Chtěl, aby bylo jednání zastupitelů přerušeno a aby rada kraje dodatečně předložila i mezitímní závěrku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. z června. "I kdybych akceptoval, že prosincová čísla jsou přesná, pořád jsou to čísla půl roku stará. Nemůžeme něco kupovat v červnu kupovat podle stavu v prosinci," vysvětlil. "Musí se udělat mezitímní účetní závěrka, nevím, co brání společnosti a radě tomu, aby ji nechala udělat."

Jeho protinávrh ale zastupitelé nepodpořili, a tak se pak hlasovalo o převodu akcií města na kraj, který byl schválen.

Zastupitel Martin Kuba (ODS) upozornil na to, že kromě 6 milionů za akcie kraj letos utratí dalších 40 milionů za provoz, přitom polovinu by dalo město, kdyby se koupě neodsouhlasila. "Jako zastupitel za město jsem byl pro to, aby se město svého podílu zbavilo, v letišti není pro město žádný přínos a jen se vyhazují peníze, návratnost je nereálná. Jako zastupitel kraje ale říkám, že tržní hodnota je nulová a je zbytečné utrácet šest milionů korun."

Opoziční zastupitelé varovali i před unáhleným lukrativním prodejem pozemků u Plané developerům s tím, že pro ně je teď, kvůli koronaviru, nejlepší chvíle na jednání. Podle radního Miroslava Jocha (ČSSD) je převod akcí za 6,5 milionů fér, i s přihlédnutím k tomu, že město roky pomáhalo podporovat letiště finančně. "Za ta léta už kraj i město nalili 230 milionů každý. Z pohledu města to chápu, letiště prodává i kvůli tomu, aby nemuselo za půl roku poslat dalších 20 milionů za provoz. A co se pozemků týká, ano, jsou to velmi zajímavé a prakticky poslední pozemky v okolí Budějovic a je o ně velký zájem. Jsou tu silné skupiny, které dokáží lobbovat."

Zároveň v současnosti probíhá proces certifikace mezinárodního veřejného letiště a v souvislosti s dalším rozvojem letiště kraj hledá i strategického partnera, který by pomohl s další expanzí a rozvojem činnosti JLČB a letiště obecně.

