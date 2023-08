Sobota patřila na letišti v Jindřichově Hradci leteckému dni. Program oblíbené akce byl opět nabitý. Návštěvníky potěšily ukázky akrobacie, historických vzdušných soubojů, seskoky parašutistů i unikátní letadla. Počasí odložené akci tentokrát přálo a na letiště se přijely podívat stovky návštěvníků.

Letecký den na letišti v Jindřichově Hradci | Video: Jana Urbanová

Půl hodiny po poledni zaburácely nad letištěm stíhačky JAS-39 Gripen. Nad hlavami návštěvníků prolétly hned dvakrát. Jejich menší proudový bratr L-29 Delfín, který přiletěl na pozvání ze slovenské Žiliny, dokonce dosedl na přistávací dráhu a postaral se tak o důležitý milník v historii jindřichohradeckého letiště. Návštěvníkům akce zároveň předvedl start i ukázku akrobacie. „Naše letadlo je vyrobené v 1972 a je mu 51 let. Je to vyřazený Delfín z Ruska, protože na Slovensku byl problém takové letadlo získat. Je to takový můj kočárek a mám ho jako zábavu,“ pochlubil se svým strojem bývalý armádní pilot Jozef “Dodo“ Vaško, který do roku 2002 létal na Slovensku se stíhačkami MiG-21. S Delfínem svezl i jednoho ze zaměstnanců letiště. “Bylo to dokonalé a návykové. Myslím, že už se mi to v životě nepoštěstí a jsem rád, že mi to kluci umožnili. Říkali, že nahoře bylo přetížení až šest a půl G, ale protože sám létám, tak jsem na to zvyklý,“ vylíčil své zážitky z letu proudovým letadlem Kryštof Urban, vedoucí letového provozu na jindřichohradeckém letišti.

Jedním z magnetů letošního Leteckého dne a zároveň programovou novinkou byl zářivě červený akrobatický letoun Bücker Jungmann D-EELE, který nad hlavami příchozích převedl dechberoucí show. „Letadlo je staré svojí konstrukcí, protože vzniklo už v roce 1934, ale tento konkrétní kus je z roku 1960 a byl vyroben v licenci ve Španělsku. Je to jedno z nejlepších cvičných akrobatických letadel, jaké kdy vzniklo. Odborníci mu říkají stradivárky mezi lehkými letadly. Krásně létá, skvěle u toho vypadá a nikdy mě nezradilo. O tomto letadle jsem četl už jako kluk a řekl jsem si, že bych ho jednou chtěl létat a asi za 20 let se mi to splnilo,“ neskrýval radost akrobatický pilot Jan Rudzynskyj, který létá se světoznámou akrobatickou skupinou The Flying Bulls.

Velkou pozornost návštěvníků budil také majestátní stříbrný dvoumotorový letoun Beechcraft C-45H Expeditor, který je v České republice unikátem. „Letadlo bylo vyrobené v roce 1942 a mám ho z Irska. Pro každého pilota je hvězdicový motor je velká romantika a tohle má hned dva. Sloužilo za druhé světové války pro výcvik navigátorů a bombometčíků. Po válce výrobce stáhl své stroje zpět a přestavěl je na civilní verzi. Zbarvení je původní, modrý pruh s hvězdami značil letadla, která přepravují VIP osoby. Byl to v podstatě jeden z prvních privátních transportních letounů. V republice jde o jediný letuschopný kus tohoto typu,“ přiblížil pilot a majitel letadla Petr Bezděk.

Kdo by ale měl zájem svézt se tímto letounem při klasickém vyhlídkovém letu, má smůlu. „Běžné vyhlídkové lety neděláme. Organizujeme ale skupinové akce, jako jsou například svatby, teambuilding nebo se s námi zájemci mohou účastnit leteckých akcí jako členové posádky. Pomohou nám připravit letadlo, dolijí olej, pak s námi letí, zkusí si letadlo řídit a jsou plnohodnotnou součástí naší skupiny. Je to velice oblíbené a pomáhá nám to udržet tento unikátní stroj ve vzduchu,“ popsal Petr Bezděk. Sám začínal už v patnácti letech na větroních, poté pilotoval ultralighty a létal i jako civilní pilot.

V rámci odpoledního programu vystoupila také historická skupina Pterodactyl Flight, která diváky bavila letovými a pozemními ukázkami replik letounů z 1. světové války. Návštěvníci akce měli zároveň unikátní možnost vyhlídkového letu hasičskou Andulou, která pomáhala hasit loňský lesní požár v Hřensku. Programem Leteckého dne provázel známý moderátor Stanislav Berkovec.