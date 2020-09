„Pandemie v žádném případě přípravy areálu nezasáhla, snažíme se získat všechna potřebná povolení a certifikáty tak, abychom se stali standardním regionálním letištěm,“ vysvětlil na úvod jihočeským volebním lídrům náměstek ředitele letiště Robert Kala ve zbrusu nové odletové hale. „V současné době je letiště využíváno pro lety tzv. general aviation, všeobecného letectví, a létají tu letecké školy, soukromníci, sportovní letci a volnočasoví letci.“

V lednu se mluvilo o tom, že by letiště začalo fungovat pro „velká letadla“ už letos v květnu, ale koronavirus turistickou dopravu prakticky zastavil, a tak jednání o tom, kdy tu přistane první pravidelná linka nebo charterový let, prozatím utichla. Co se provozu týká, od začátku roku 2020 letiště zaznamenalo 8 100 pohybů (tj. příletů, odletů a výcvikových letů). Už dnes může odbavovat leteckou obchodní dopravu.

„Projekt letiště kraj nikdy nepoškodil a nepoškodí,“ myslí se hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). „Věřím, že to je příležitost. Klíčové je, a mělo by o tom rozhodnout už příští zastupitelstvo, protože to jsou věci na dlouhou dobu dopředu, aby byly nastaveny podmínky pro strategického partnera tak, aby to pro něj bylo zajímavé. A je třeba říci, že všichni potenciální partneři uvedli, že mají enormní zájem o pozemky a letiště by si vzali k tomu. To je skutečnost ekonomicky daná u všech malých letišť. Jsou ve ztrátě, tu ale výnosy z pozemků dokáží nahradit.“

Co se budoucnosti letiště týká, i další kandidáti si myslí, že kraj by si měl, coby jediný akcionář, v každém případě nechat lukrativní pozemky, které mohou přinést v budoucnu peníze za pronájem, ale zároveň hledat strategického partnera, který by okolí letiště komerčně využíval, aby provoz letiště vycházel alespoň na nulu. „Kraj má hledat cestu udržitelnosti, přece jen se tu už proinvestovala více než miliarda. My bychom se měli soustředit hlavně na silniční dopravu,“ shrnul svůj postoj František Talíř (KDU-ČSL)„Je trochu bizarní, že my tu sedíme v krásné nové hale, ale Jihočeši možná právě teď stojí v kolonách a desetiletí čekají na obchvaty. Měli bychom tu pyramidu otočit a postarat se hlavně o to, co chtějí oni.“

Je jednoduché kritizovat, ale o založení akciové společnosti se rozhodlo už před patnácti lety a teď není možné otočit kormidlo o 180 stupňů a opominout investice a téměř hotový proces certifikace. Zrušit letiště nebo ho prodat by byl nesmysl a obrovská finanční újma,“ řekl Jiří Švec (STAN). „Teď je třeba překlenout tuto krizi a postarat se, abychom skončili v černých číslech.“

Letiště pro 21. století: letecký i třeba kosmický průmysl

„Trend ukazuje, že regionální letiště nemůže být provozované bez toho, aby do něj veřejná sféra lila desítky až stovky milionů každý rok, a to je pro nás nepřijatelné. Letiště klidně zachovat, ale rozhodně ne za veřejné peníze,“ přidal svůj názor Lukáš Mareš (Piráti). „Považujeme ho za skvělý velký brownfield vedle krajské metropole, který by bylo dobré využít pro potřeby celého regionu, abychom posunuli ekonomiku, která je závislá na zpracovatelském segmentu, do 21. století. Letiště nám v tom může pomoct, ať už jde třeba o opravu nebo stavbu letadel nebo kosmický průmysl. Měli bychom být ambicióznější a myslet trochu dál.“

„Jihočeši budou chtít z letiště létat na dovolenou, ale strategický partner bude chtít letecké služby co nejvíce omezit, je třeba říkat na rovinu,“ myslí si Martin Kuba (ODS). „Nepůjde sem proto, aby nám něco dotoval, chce si odtud něco odnést. A je třeba tvrdě vyjednávat, což bude úkol pro nové vedení kraje. Musí lokalitu ochránit před privatizací a nedat ji do rukou developerovi za pár korun.

