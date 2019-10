„Ponechání standardního času jednoznačně poskytne seřízení našeho vnitřního času s denní dobou a zajistí jeho lepší funkci s pozitivním dopadem na zdraví,“ uvedla Alena Sumová z Fyziologického ústavu AV.

Boj odpůrců letního času může být v dohledné době završen úspěchem. Evropská komise loni na základě veřejné ankety, jíž se zúčastnilo 4,6 milionu obyvatel členských zemí, rozhodla, že by se střídání času mělo zrušit. O tom, jaká varianta nastavení času zvítězí, by se mělo rozhodnout na základě debaty v jednotlivých zemích do roku 2021.

My chceme léto

Česká vláda loni podpořila zavedení standardního středoevropského času (tzv. zimního), Češi by ale podle průzkumu agentury STEM/MARK dali přednost trávení celého roku v letním rytmu. Letní čas by si vybralo 44 procent respondentů, středoevropský pásmový čas by preferovala jen necelá čtvrtina dotázaných.

Podle propočtů agentury by přitom v případě celoročního nastavení o hodinu dříve v předstihu před přirozeným denním rytmem vstávala před rozedněním po sedm měsíců v roce polovina populace. V případě celoročního zavedení středoevropského času by to bylo jen po dobu čtyř měsíců.

Úspory jsou iluzí

Letní čas státy zavádějí ze zvyku, někdejší představy o tom, že jeho zavedení jim přináší ekonomické výhody, již padly. Ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že podle analýzy odborných studií vypracovávaných od 70. let minulého století by v ideálním případě mohlo zavádění letního času ročně Česku přinést úsporu elektrické energie asi jen o 0,06 procenta roční spotřeby.

V peněžním vyjádření jde zhruba o 50 milionů korun. „Když to vezmeme z celospolečenského hlediska, tak jsou z letního času nejen v České republice, ale i v dalších zemích, patrné ztráty,“ uvedl Kovanda.

Hodiny přeřídíme v noci na neděli

Letní čas (SELČ) letos platil od 31. března. Skončí 27. října, kdy se ve 3.00 posunou ručičky hodin o hodinu zpět na 2.00 a vrátí se běžný středoevropský čas (SEČ).

Automaticky se čas nastaví na počítačích a mobilních telefonech. Naopak ručně jej bude třeba změnit třeba na kuchyňských spotřebičích nebo v autech.



Dálkové vlaky se uprostřed noci zastaví ve stanicích a budou hodinu čekat.