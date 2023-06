Kde Jihočechy čekají uzavírky.Zdroj: Denkík/RedakcePokud se týká akcí Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak se většinou bude jezdit v opravovaných úsecích kyvadlově. „Během převážné většiny oprav plánovaných na letošní rok zůstanou silnice I. třídy průjezdné a práce budou probíhat po polovinách pouze za částečných uzavírek jednotlivých komunikací," uvedl Adam Koloušek z tiskového oddělení ŘSD. Výjimkou však bude oprava silnice I/34 v rámci akce Lásenice – Horní Žďár. Zde dojde k úplné uzavírce hlavního tahu. Nákladní vozidla nad 7,5t budou muset využít delší objížďky přes silnice I/23 a I/24. Vozidla do 7,5t pak projedou po přilehlých silnicích II. třídy. „Řidiče při projíždění staveništi prosíme o zvýšenou opatrnost," doplnil k chystaným pracím Adam Koloušek.

Další výjimkou v rozsahu uzavírek je stavba u Kaplice-nádraží. Pro ŘSD se tam staví velká mimoúrovňová křižovatka a Správa silnic Jihočeský kraj se zároveň chystá na rozšíření zúženého místa na II/157 před vesnicí. Ve čtvrtek 22. června proto začala půlroční úplná uzavírka hlavního tahu Český Krumlov-Kaplice.

Město Český Krumlov kvůli uzavírce mimořádně otevřelo tzv. Prachárenskou cestu, která vede z Tovární ulice do Vyšného. Ta je v majetku Lesů ČR a výjimka pro otevření provozu je zatím dočasná, do 15. září, následně bude vedení města spolu s Lesy ČR vyhodnocovat její fungování v době uzavírky.

Přechod a práce na přejezdu

„Mimoúrovňová křižovatka Kaplice-nádraží bude jediným dálničním sjezdem na úseku dálnice z Třebonína,“ doplnil ke stavbě Adam Koloušek z tiskového týmu ŘSD. V regionu se nyní staví od Českých Budějovic po Kaplici nádraží tři úseky dálnice D3. „Kompletní zprovoznění všech tří budovaných úseků dálnice je plánované na konec příštího roku,“ připojil Adam Koloušek.

Z dalších prací se na Českokrumlovsku chystá také u Kaplice-nádraží odstranění bezpečnostních rizik - například nevhodné umístění přechodu nebo úpravy v zatáčce před přejezdem. Počítá se i s úpravami na přejezdu. Stavební práce by měly proběhnout v druhé polovině roku. Cena se předpokládá 19,45 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k uzavírce silnice II/157 ještě nebyl stanoven přesný termín. Ještě letos by se ale měly provádět práce, které by dopravu příliš omezovat neměly.

Ve druhé polovině roku s předpokládaným zahájením prací na přelomu září a října se chystá na silnici I/3 výměna asfaltového souvrství na zhruba 2,5 km dlouhém úseku silnice mezi Hubenovem a Kaplicí. Na silnici I/39 v Černé v Pošumaví se připravuje na mostu výměna mostních závěrů. Jde o menší opravu. Cena by měla činit 4,7 mil. Kč bez DPH. K zahájení prací by mělo dojít po letních prázdninách.

Generální rekonstrukce

Na Českobudějovicku bude k největším dopravním omezením patřit rekonstrukce Nového mostu v Týně nad Vltavou. Investorem je tentokrát Jihočeský kraj. Důvodem je špatný stav, který si vyžádá třeba odstranění všech vrstev vozovky.

Nový most v Týně nad Vltavou je klíčový pro silnici 105, která vede od Českých Budějovic na Týn a pak dále k Milevsku. Od léta ale čeká most úplná uzavírka. Úlohu hlavní spojnice převezme provizorní stavba, na kterou se bude najíždět na náplavce pod kostelem. Provizorní přemostění ale bude sloužit jen osobní automobilové dopravě.

"Náhradník" od května

Stavbu "náhradníka" už v Týně zahájili. Práce na odstranění nosné konstrukce Nového mostu pak mají začít po polovině července 2023, po městských slavnostech.

Oproti původním plánům přibude na provizorním přemostění další jízdní pruh a samostatný chodník pro pěší. Úprava akce si vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun. Jak upozornil už dříve jihočeský hejtman Martin Kuba, rozhodl se kraj k tomuto kroku zejména proto, aby lidé nemuseli čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem.

„Do kalkulace stavebních prací by se neměl započítávat jen stavební materiál, všechen ten beton a železo. Musíme myslet hlavně na to, že největší cenu má čas. V tomto případě čas lidí, kteří čekají v kolonách místo toho, aby byli se svými nejbližšími. Sportovali, bavili se, pracovali. A právě za to musíme být připraveni zaplatit nějaké peníze navíc,“ vysvětlil Martin Kuba, když Rada Jihočeského kraje před časem schválila rozšíření stavebních prací o další jízdní pruh a chodník. Nákladní doprava bude mít objízdnou trasu po D3. Dokončení rekonstrukce mostu se odhaduje do srpna 2024. Jihočeský kraj by měl za rekonstrukci zaplatit přibližně 200 milionů korun.

Mosty i silnice

Na Jindřichohradecku se připravují opravy mostů například v Majdaleně na silnici I/24. Plánuje se zde pro ŘSD výměna mostních závěrů a stavba se chystá na druhou polovinu roku. K zahájení prací by mělo dojít po letních prázdninách. V samotném Jindřichově Hradci už se opravuje most na silnici I/23. Hotovo by mělo být do druhé poloviny října. Cena činí 24,6 mil. Kč bez DPH.

Opravovat se budou na Jindřichohradecku i dva velké úseky silnic. Na komunikaci I/24 průtah Lomnicí nad Lužnicí. Zahájení stavby se předpokládá v průběhu léta, zřejmě v srpnu a práce by měly probíhat maximálně čtyři měsíce. Předpokládaná cena opravy je zhruba 30 mil. Kč bez DPH. – Předpoklad zahájení srpen 2023.

Úplná uzavírka bude provázet opravu silnice I/34 v úseku Lásenice - Horní Žďár. Podle Adama Kolouška proběhne výměna asfaltového souvrství včetně sanace utržených krajů vozovky na zhruba 4,7 km dlouhém úseku. Stavba musí být koordinována s dokončením prací na stavbě Stráž nad Nežárkou – Lásenice. Akce tak má být zahájena v první polovině srpna za úplné uzavírky silnice I/34. Dokončena má být letos. Objízdná trase pro vozidla do 7,5t povede po sil. II/149 a II/128. Nad 7,5 pak po I/23 a I/24. Cena činí 48 mil. Kč bez DPH.

Okružní křižovatka

V Táboře se chystá na silnici I/19 u Jordánu zajištění skalního výchozu - odstranění nestabilních částí svahu, zajištění ochrannou sítí. Oprava proběhne pravděpodobně v druhé polovině letošního roku. Na stejné silnici se ještě připravuje oprava okružní křižovatky v Měšicích. Na asfaltových vrstvách okružní křižovatky se vyskytují deformace a poruchy. Oprava by měla probíhat zhruba dva měsíce. Předpokládaná cena činí 14 mil. Kč bez DPH. Předpoklad zahájení je zhruba říjen 2023.

Na silnici I/19 v Mirovicích u Písku už začala rekonstrukce dvou mostů. Původně měla být oprava dokončena do 196 kalendářních dní a silnice měla být pouze částečně uzavřena. Oproti původní projektové dokumentaci budou muset být stavební práce rozsáhlejší. Silnice I/19 bude po dobu stavby nakonec zcela uzavřena. Oprava by tak měla být provedena za výrazně kratší dobu. Přesný termín dokončení ještě ale není znám. Cena 31,7 mil. Kč bez DPH. Akce potrvá i během následujícího roku.