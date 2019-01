Jindřichohradecko - Držitel zbrojního průkazu, kterému vypršela platnost, může od policie schytat pokutu ve výši až dvacet tisíc korun.

Policisté připomínají, že letos vyprší platnost 243 zbrojních průkazů. | Foto: Hana Millerová, PČR

Nejpozději dva měsíce před vypršením data platnosti zbrojního průkazu musí jeho majitel podat novou žádost u příslušného útvaru policie. Upozornilo na to v minulých dnech jindřichohradecké policejní oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.



„K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než tři měsíce, fotografii a poplatek čtyři sta korun,“ vysvětlila policejní mluvčí Hana Millerová.



Pokud platnost zbrojního průkazu vyprší, je jeho držitel povinen do deseti pracovních dnů odevzdat doklad příslušnému útvaru policie, jinak mu hrozí pokuta od pěti do dvaceti tisíc korun.



„Je-li zároveň držitelem zbraně a střeliva, je povinen odevzdat též zbraň, střelivo a průkaz zbraně,“ upřesnila mluvčí s tím, že policie více informací poskytne na telefonu 974 233 300.