Prostory konírny zámku v Třeboni patří v první polovině září už tradičně houbám. Hojně navštěvovaná zámecká výstava živých hub a fotografií přiláká každoročně několik tisíc lidí. Návštěvníci mohou využít také houbařskou poradnu. Kromě běžných druhů hub lidé poznají i ty méně známé a neobvyklé.

Zámecká konírna v Třeboni patří houbám. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Do poslední chvíle ale bylo otázkou, jestli oblíbená akce vůbec proběhne. Na vině je počasí, které letos růstu hub nepřeje. „Letošní sezóna není moc dobrá. Když jsem začínala s výstavou před týdnem, tak jsem měla pouze 89 druhů hub, z toho jen čtyři hřibovité, pak začali trochu růst dubáci, hřiby smrkové i kováře, ale je to velmi nárazové. Dělám si statistiku a když jsem se dívala na předchozí výstavy, tak podobný stav byl naposledy v roce 2015, tehdy bylo hub také málo a velké sucho,“ konstatovala organizátorka výstavy a známá mykoložka Libuše Kotilová, které se nakonec podařilo dát dohromady kolem 180 druhů hub. Mezi nimi se objevily i vzácnější kousky. „Lidé sem přinesli například hřib skvrnitý nebo hřib Kluzákův, který hodně červená a pak bych ještě jmenovala hřib polosíťkovaný,“ upřesnila odbornice na houby. Naopak letos se jí nepodařilo najít na výstavu jindy časté houby jako je ryzec pravý, syrovinka nebo muchomůrka červená.

Kdo by chtěl vyrazit v těchto dnech do lesů na Třeboňsku, musí se připravit spíše na zklamání. „Houby rostou většinou na hrázkách nebo pak okrajích lesů, v lesích ale jen sporadicky. Je to dané suchem, protože podhoubí velmi vyschlo. Aby se zachránila houbařská sezóna alespoň na podzim, musely by přijít intenzivnější deště,“ předpověděla mykoložka a dodala, že situace se může lišit podle lokality. Podobné zkušenosti mají i návštěvníci výstavy. „Nazval bych to jedním slovem mizérie. Jsem člověk, který se celý život pohyboval v přírodě a houby nehledám, ale sbírám. Vždycky se podívám na známá místa a když tam nic není, tak už se tomu dál nevěnuji. Byli jsme na houbách teď v pátek. Nakonec jsme našli nějaké malé křemenáče a klouzky, vydalo to na smaženici,“ svěřil se se svým úlovkem pan Oldřich z Branné, který navštívil houbovou expozici spolu s manželkou.

Výstava hub v zámecké konírně potrvá už jen do neděle 17. září. navštívit ji můžete v časech do 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.