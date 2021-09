S příchodem školy a začátkem září se v Třeboni pohybuje v těchto dnech mnohem méně turistů. Jinak tomu bylo koncem srpna, kdy po náměstí projížděly davy cyklistů. V těchto dnech jsou ve městě vidět jednotlivci nebo páry, kteří se tu pohybují pěšky či na kolech.

Davy návštěvníků nyní v Třeboni v týdnu nepotkáte. V září se tu pohybují v průběhu týdne spíše jednotlivci nebo malé skupiny. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Referentka místního infocentra Petra Dlouhá si všímá teď poklesu návštěvníků. „Ve všední dny to opadlo, je to stejné jako každý rok. Jak začne škola, začnou přijíždět bezdětné mladé páry nebo naopak důchodci. Děti jsou tu vidět o víkendech,“ říká. Lidé přijíždí do města za cyklistikou a táhne je klima i krajina. „Jsou tady roviny, vyhledávané jsou i rybníky a zámek,“ poznamenala Petra Dlouhá.