/FOTOGALERIE/ Focení v levandulovém poli, ale i sušení této bylinky je v současné době velkým hitem. Lidi proto láká i fialové pole v Daměticích na Klatovsku. Jde zřejmě o jediné v západních i jižních Čechách.

Monika Maxová při sklizni levandule na svém políčku u Damětic. | Foto: Deník/Daniela Loudová

S pěstováním v Pošumaví začala Monika Maxová před několika lety. „Pěstuji levanduli jen pro radost, je to náš koníček. Bylinky mám moc ráda, suším si je a levandule pro mě byla nejvoňavější. Když jsme si pořídili baráček, hned jsem si pořídila levandule, mám je tam už 15 let. Osázela jsem si jimi celou zahradu, ale pořád mi to nestačilo, tak jsme s manželem založili políčko,“ řekla k začátkům Maxová.