Neustále se zvedající náklady na potraviny, energie a další položky donutily jít s cenami nahoru i restauratéry. Také na Jindřichohradecku jsou ale stále místa, kde se můžete levně a přitom dobře najíst. Deník na toto téma spustil v uplynulých dnech anketu na sociálních sítích. Drtivou převahu kladných hodnocení překvapivě získalo restaurační zařízení mimo okresní město.

Jídelna Menza v Jindřichově Hradci nabízí obědy už od 120 korun, v ceně je ale i polévka a nápoj. | Foto: Archiv jídelny Menza

Desítky účastníků internetové ankety Deníku jednoznačně doporučily Hospodu Pod Kostelem v Jarošově nad Nežárkou. „Je tam sehraný tým, od kuchyně až po obsluhu. Ty lidi ví, co mají dělat a vše funguje tak, jak má. Spousta restaurací by si z nich mohla vzít příklad. Takže když někam na dobré jídlo, tak jedině tam,“ chválila si ve svém komentáři Irena Šteflová.

Osazenstvo jarošovské hospody doporučení našich čtenářů potěšilo. „Potěšilo nás to, nicméně více než různé ankety a recenze oceňujeme komentář od zákazníků u nás na provozovně, a to jak pozitivní tak negativní. Není na nás, abychom se hodnotili, tuto výsadu necháme našim zákazníkům,“ okomentoval oblíbenost podniku provozovatel restauračního zařízení Michal Kadlec.

Opuštěná celnice v Halámkách hledá nové využití. Může sloužit rekreaci i nákupům

Jarošovská hospoda si při tvorbě svých menu zakládá na typickém českém jídelníčku. „Základem je tradiční česká kuchyně, kterou doplňujeme o oblíbené pokrmy z mezinárodní kuchyně. Základem jsou ale česká jídla, neradi bychom si hráli na něco, co nejsme. Jídelní lístek sestavujeme tak, aby byl pestrý. Snažíme se, aby byl pro zákazníky zajímavý, nemáme časový interval, podle kterého bychom jídla obměňovali. Snažíme se reagovat na přání našich zákazníků a obecně oblíbená jídla proto vaříme častěji než ta méně oblíbená,“ vysvětlil Michal Kadlec s tím, že restaurační zařízení přihlíží při tvorbě jídelníčku také k ročnímu období. Cena drtivé většiny obědových chodů v Hospodě Pod Kostelem se pohybuje na 130 korunách, ať už jde o vepřový řízek s přílohou nebo smažený sýr.

Mezi častými tipy v anketě se objevila i jídelna Menza v Janderově ulici v Jindřichově Hradci. Stravovací zařízení sídlí v objektu studentských kolejí, ale slouží i pro širokou veřejnost. Také tady si můžete dopřát levný a přitom dobrý oběd. Denně v Menze nabízejí až dvanáct jídel v cenovém rozpětí 120 až 145 korun. V ceně je navíc kromě hlavního chodu i polévka, pečivo k polévce a nápoj.

Třicítka přímo uprostřed chodníku. České Velenice pobavily sociální sítě

„Ceny držíme nízko i díky tomu, že máme malý personál a jídelna pro nás není hlavním zdrojem příjmu, takže si nemusím dávat takové marže, jako ostatní. Je to pro mě koníček a srdcová záležitost. Jsme moc rádi, že lidé chodí a rádi se k nám vracejí,“ řekl Jiří Toufar, provozovatel jídelny Menza. Podnik přebíral po covidovém období, kdy měl maximálně do 40 strávníků. Dnes je jich až kolem dvou stovek. Kromě klasické české kuchyně, jako je svíčková nebo buchtičky se šodó, mohou strávníci ochutnat i zahraniční speciality. „Máme tady kolegu, který vařil jako šéfkuchař v čínské restauraci. V současné době vaří v Rakousku, ale aby to úplně nezapomněl, tak každé pondělí vaří u nás a nabízíme dva pokrmy právě z čínské kuchyně. Nedávno v pondělí byly například skořicové květy a marinovaná kachna v Hoisin omáčce,“ zmiňuje lákavou nabídku Jiří Toufar. Obědy se v Menze vydávají pouze ve všední dny v čase od 10.30 do 13.30 hodin.

V anketě na sociálních sítích naši čtenáři doporučili také Pizza-Bar Denisa v Jindřichově Hradci, Krčmu U Kellyho v Třeboni nebo restauraci U Jelena v Nové Včelnici.