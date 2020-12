Koh-i-noor Hardtmuth tak tvoří pomyslné srdce celé skupiny. Deník proto zařadil do rubriky Lidé 2020 podnikatele Vlastislava Břízu.

Když se řekne v Budějovicích Koh-i-noor, každý si vybaví růžový komplex budov za zimním stadionem. Jak dlouho už je vaše fabrika součástí města?

Koh-i-noor je nepřehlédnutelnou součástí Českých Budějovic a i díky nadzemnímu propojení dvou budov s výrazným nápisem nás znají nejen místní, ale i turisté, kteří se u něj často fotografují. Komplex o kterém mluvíte, začal pro Hardtmuthy stavět místní stavitel Sandner v roce 1846 a hned zrkaje 50.let se sem postupně přesunula výroba tužek z Vídně, kde byla v roce 1853 definitivně ukončena. Od té doby se výrobní areál rozrůstal a dnes v něm pracují stovky zaměstnanců, kteří každý den vyrobí až půl milionu tužek a pastelek určených pro celý svět.

Letos jste slavili významné jubileum.

Ano, ale všechny naše plány na oslavy vzaly za své v důsledku koronavirové pandemie. Koh-i-noor Hardtmuth vznikl v roce 1790 a máme tak letos 230 let výročí. Chtěli jsme toto jubileum patřičně oslavit, protože není u nás moc firem, které by přežily několik generací a úspěšně fungovaly několik staletí. Museli jsme se ale stejně jako všichni přizpůsobit situaci a oslavy nechat na jindy.

Dnes už ale Koh-i-noor není jen tužkárna, aktivit máte daleko více. Co všechno tvoří vaši skupinu?

Snad se současná situace brzy uklidní a budeme moci fungovat zase tak, jak jsme byli zvyklí. Odhaduji, že to bude trvat 5-7 let a hodně podnikatelů to nezvládne. Koh-i-noor ale přežije. Když jsem v roce 2000 tužkárnu kupoval, byla to opravdu “jen“ tato fabrika. Už tehdy jsem věděl, že nemůžeme zůstat závislí jen na jednom odvětví, protože jakékoliv výkyvy na trhu a případné krize, jako byla například finanční v roce 2008, nebo ta dnešní koronavirová, by nás mohla existenčně ohrozit. Proto jsme postupně vybudovali celý Koh-i-noor Holding, který dnes čítá desítky firem. Základem je pochopitelně Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích. Kromě světově proslulých tužek a pastelek vyrábíme a prodáváme i veškerý papírnický a umělecký sortiment. Jen v České republice provozujeme 100 kamenných prodejen a dalších 30 pak v nákupních centrech. Dále máme silnou zdravotnickou divizi Gama. Ta dělá výrobky pro zdravotnictví a provozuje nestátní zdravotnická zařízení. Logicky se právě této divizi letos výjimečně daří a vykazuje čísla, jaké neměla nikdy v minulosti.

Vlastníte ale i hotely a máte divizi automotive. Tam je ta situace asi složitější.

Máme několik hotelů, jako například hotely Svět a Regent v Třeboni, hotel ve Frymburku na Lipně, nebo letos nově otevřený Sporthotel Olympia na šumavském Churáňově. Tam bohužel počítáme velké ztráty, ale zase víme, že když se situace zklidní, lidé rádi vycestují. Důkazem bylo letošní léto, kdy byly oba hotely v Třeboni zcela plné a Sporthotel na tom byl velmi podobně a to i přesto, že byl otevřený až letos. V automotive segmentu je situace složitá. Propad máme cca o 20% a bohužel celé odvětví se bude vzpamatovávat dlouhé roky a pravděpodobně půjde i jiným směrem. Současná krize ale přináší i celou řadu příležitostí. V létě jsme koupili od americké firmy Milacron v Poličce výrobní halu s užitnou plochou 1,7 hektaru, jejíž cena by za normálních okolností byla výrazně vyšší. V následujících měsících a letech do ní budeme postupně přesouvat naší stávající výrobu ze strojírenské divize.

Celou vaší skupinu tedy tvoří tužkárna, hotelnictví, zdravotnictví a strojírenství. To jste se za dvacet let hodně posunuli. Ve které z divizí vidíte největší potenciál?

Je toho samozřejmě ještě více. Mimo jiné máme největšího distributora propan-butanu v Čechách, společností Kralupol, nebo společnost Koh-i-noor Aviation, která vlastní dva tryskáče. Jak už jsem zmínil, museli jsme vytvořit stabilní skupinu, která bude schopna pružně reagovat na globální dění a to se nám podařilo. Teď aktuálně nám hodně roste zdravotnická divize, ale situace může za pár let úplně jiná.

V Budějovicích, kde je nyní Billa a Lidl, by prý mohla vzniknout nová čtvrť Koh-i-nooru. Mohl byste tuto myšlenku rozvést?

Pozemky, na kterých dnes obě prodejny stojí nám patří, nicméně provozovatelé těchto prodejen mají smlouvy až do roku 2027. Poté bychom na nich rádi vybudovali novou čtvrt, budoucí chloubu Českých Budějovic. Máme ale teprve konec roku 2020 a je zatím předčasné se o tom bavit. Je samozřejmě otázka, jestli budou radní při schvalování koncepce města našim plánům nakloněni a záležet také bude na ekonomickém vývoji v následujících letech.

Většina vašich výrobních závodů a obchodních společností je v České republice. Máte ale i závody v zahraničí. Kde konkrétně?

V České republice jich máme samozřejmě nejvíce a tím, že máme několik divizí, jedná se o závody s různým zaměřením. Obecně tak mohu říct, že v České republice máme výrobny v Budějovicích, Poličce, Pelhřimově, Brně, Broumově, nebo Rožnově. Dále máme obchodní společnosti v Bulharsku, na Slovensku, Polsku, Rusku, Německu, Rusku nebo Itálii. V Číně jsme byli patnáct let, ale v roce 2015 jsme výrobu stáhli zpět do České republiky a dnes tam máme jen prodejní a nákupní organizaci.

Pokud jde o výrobnu tužek Koh-i-noor, popište prosím zkráceně, jak to uvnitř závodu vypadá?

Zákazník si možná myslí, že je výroba tužky snadná a jen se do dřevěného prkýnka vloží tuha. Opak je ale pravdou. Každá tužka nebo pastelka vzniká velmi náročným výrobním procesem, který čítá přes 60 samostatných kroků. Pochopitelně je dnes většina výrobního procesu prováděná stroji, ale bez lidské síly zatím vyrábět nemůžeme.

Je proces výroby tužek stejný, nebo se nějak změnil od té doby, co Koh-i-noor vlastníte?

Když sem přijdou pamětníci na návštěvu a vidí máčírnu, kde roky pracovali, nestačí se divit. Oni všechno dělali ručně a dnes jsou tu místo nich roboti. Tužka je stále tužkou, to se nemění, ale mění se výroba a daleko více se řeší její efektivita. Musíme jít zkrátka s dobou, abychom obstáli ve světové konkurenci, a to jak cenově, tak i kvalitou, ze které nebudeme nikdy slevovat.

Ředitelem jste od roku 1994, pár let nato jste Koh-i-noor koupil. Jak se společnost postupně vyvíjela?

Poté, co jsem Koh-i-noor v roce 2000 od PPF koupil, byla to velká změna. Už jsem nebyl jen najatým ředitelem, ale byl jsem majitelem s velkou zodpovědností a obrovským dluhem, který jsem musel splatit, jinak bychom přišli o střechu nad hlavou. Musel jsem proto řešit výrobní náklady a odbytiště pro naše výrobky. A právě to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme začátkem milénia přesunuli část výroby do Číny. Bylo to také období, kdy jsme postupně rozšiřovali naše aktivity mimo tužkárnu a vytvářeli si stabilní zázemí. Dnes investujeme každý rok desítky až stovky milionů zpět do firem, protože jedině to je cesta, jak udržet konkurenceschopnost a být úspěšný.

Po čem je ve vašich prodejnách největší poptávka ze strany cizinců?

Budu rád, když se cizinci do České republiky brzy vrátí, protože naše prodejny na turisticky exponovaných místech jsou na nich přímo závislé. Ale k vaší otázce. Tužky podléhají módě. Jinak se na to dívají Asiaté, kteří kupují pastelky typu Magic, jinak Italové, kteří kupují klasické tužky typu 1500. Rusové mají zcela odlišný vkus a nabídka, včetně obalů se jim tak musí šít na míru. Koh-i-noor je nesmírně známá značka a čím jste dál od Českých Budějovic, tím více nás lidé znají a mít umělecký sortiment od Koh-i-nooru vnímají jako prestižní a srdcovou záležitost. Důkazem budiž naše malá prodejna v centru Prahy Na Příkopech, která dělá za normálních okolností obrovské tržby. Dělají je ale turisté, a ty dnes v Praze bohužel nejsou.

Nastal někde ve světě najednou boom, kdy lidé objevili Koh-i-noor?

Produkty vyvážíme do 85 zemí světa, takže poptávka ve světě je veliká a trvalá. Zejména pak po uměleckém sortimentu. Asi byste nenašla umělce, co by nás neznal, a to je reputace, kterou si za pár let nevybudujete. Velmi oblíbené jsou například pastelky typu Magic, křídy, úhly nebo suché křídy. Ty máme určitě nejlepší na světě.

Pastelky Koh-i-noor znají tedy i děti v USA?

Samozřejmě. Severní Amerika je obrovský trh a dlouhé roky tam náš sortiment vyvážíme. Při státní návštěvě USA v roce 2019 například premiér Babiš předal naše kazety s pastelkami a tužkami prezidentovi Donaldu Trumpovi, který jimi obdaroval svá vnoučata.

Zpět do Budějovic. Koh-i-noor je nadnárodní společnost, jak si stojí v krajském městě?

Tady jsou dvě ryze české nadnárodní společnosti. Budvar a Koh-i-noor, který vyváží produkty do 85 zemí světa. Hospodářskými výsledky je tedy Koh-i-noor holding určitě jedním z nejsilnějších v Jihočeském kraji.

Kolik dnes máte zaměstnanců?

Jen Koh-i-noor Hardtmuth má v Čechách kolem 800 zaměstnanců. A celý holding pak čítá na 2 500 zaměstnanců.

Co byste do budoucna českobudějovické firmě Koh-i-noor Hardtmuth popřál?

Je trochu zvláštní přát sám sobě, protože budoucnost tužkárny i celého holdingu je jen v našich rukách. Pokud letos slaví Koh-i-noor Hardtmuth 230 let, byl bych rád, aby moji následovníci pokračovali v tom, co jsme doteď dokázali a holding se dožil alespoň dalších 230 let. Děti a umělci tu byli jsou a vždycky budou a věřím, že díky jejich zájmu o ruční kreslení bude Koh-i-noor Hardtmuth svůj příběh psát a kreslit i v dalších letech .