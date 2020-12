Vesměs pohodové nakupování zažili ti, kdo se rozhodli o víkendu pořídit dárky k Vánocům. Třeba v Českém Krumlově to v sobotu dopoledne v nákupní zóně vypadalo, jako by všichni měli na dárky ještě času dost. Od čtvrtka otevřené obchody lidé sice navštěvovali, ale o tlačenicích nemohla být řeč. „Dárky jsme ještě nepořizovali, byli jsme to uvnitř zatím jenom obhlédnout,“ vysvětlila v sobotu Libuše Holienková z Českého Krumlova, když vyšla s manželem z prodejny hraček. „To, že už obchody otevřely, zase až tak neřešíme. Dáme dárky hlavně vnoučátkům. Z toho, že by mohli obchody zase znova zavřít, do Vánoc či do konce roku strach určitě nemáme,“ věří.

Podobně hovořila i Marie Nováková z Českého Krumlova, která z hračkárny neodcházela s prázdnou. „Měla jsem vzácně volnou chvilku, tak jsem se vydala pro dárky. Nakupovali jsme jenom pro malou, pro dospělé už to nijak nehrotíme.“

V Českých Budějovicích se fronta tvořila u prodejny Pepco a plné parkoviště u Globusu svědčilo o tom, že lidí je tam dost. Také prakticky obsazené parkoviště Obchodního centra IGY ukazovalo na to, že je v něm lidí hodně, uvnitř to ale podle toho nevypadalo díky rozlehlým prostorám. V interiéru vládla příjemná vánoční pohoda.

Po čtvrtečním otevření obchodů Centrum IGY zaznamenalo zvýšenou návštěvnost, ale nedá se říci, že by návštěvníci brali nákupní centra útokem. „Neděje se to nikde v republice,“ sdělila marketingová manažerka IGY Šárka Gramanová. „Návštěvnost nemáme špatnou, ale není to to nákupní šílenství, o kterém se vždy mluví před Vánoci, kdy uzavíráme parkoviště a je tu hlava na hlavě. Nyní vidíte v pasážích, že je tu příjemně, lidé nakupují, je jich tady tak akorát. Jinak se před Vánoci dostáváme na návštěvnost 25 až 30 000 lidí denně. Te´d je návštěvnost nižší. Jednak lidé mají obavy z covidu a jiní už si nakoupili jinou cestou. My jsme za to víceméně i rádi, protože díky tomu můžeme krásně dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Zákazníci jsou ohleduplní, neměli jsme zatím jediný problém.“ I když ve čtvrtek ráno čekala na otevření fronta lidí, ani o víkendu nebylo nutné uzavírat centrum z důvodu naplnění kapacity. „Fronty se tvoří minimálně jen před některými prodejními jednotkami,“ ujistila Šárka Gramanová. „A to spíše u těch menších, kde uvnitř může být jen málo zákazníků.“

Žádný z tamních obchodů v důsledku složité doby neodpadl. „Obchody otevřely všechny, i když některé z nich velmi utrpěly,“ přitakala Šárka Grahamová. „Vedení jim vychází hodně vstříc, ale dál to bude hlavně na zákaznících. Otevřeli jsme Centrum IGY v plné síle, dokonce i multikino Cinestar, ačkoliv nepromítá. Má otevřeno formou výdejového okénka pro prodej dárkových karet na Vánoce.“

Na každé prodejně visí cedulka s číslem, kolik zákazníků může dovnitř vzhledem k její kapacitě. Například u vchodu do NewYorkeru dohlížely na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel brigádnice. A především na to, aby dovnitř nepokračovali ti, na které se momentálně nedostává nákupní taška. V koloběhu jich bylo 77. „Teď zrovna pomáhám s výdejem a dezinfekcí tašek,“ říkala brigádnice Eliška Tesařová. „Dneska jsem tu poprvé, takže docela koukám, co se to děje. Mám pocit, že od rána přichází hrozně lidí. A ve čtvrtek to bylo prý obzvláště náročné. Lidi si naberou 12 kusů oblečení a jdou do kabiny zkoušet. Všichni před Vánoci potřebují nakupovat.“

Na bezpečnost klade centrum velký důraz. „Opatření jsou v podstatě zdvojená. Jednak v rámci centra v nákupních pasážích kamkoliv přijdete, najdete dezinfekci,“ říká Šárka Grahamová. „A také u vstupu do každé prodejny. Navíc každá prodejna je opatřena značkami i co se týká rozestupů. Označujeme je tak, aby lidé také viděli, kudy případně vést korigovanou frontu. Do toho je posílena ostraha, úklid, dezinfikují se všechny povrchy daleko častěji, než za normálních okolností. Pro bezpečnost jsme udělali opravdu maximum.“

Ve frontě před dárkovou prodejnou chvilku čekaly dvanáctiletá Anna Maxová z Český Budějovic a o dva roky mladší Beáta Včelová z Hluboké: "Jdeme nakupovat dárky, Těšily jsme se, až otevřou krámy. Trochu máme představu, co bychom chtěli sehnat, ale ne úplnou. Nějaké dárky už máme, objednali jsme si je. Ale už jsme i něco nakoupili v obchodě. Nakupování tady je v pohodě, jenom u téhle prodejny je trošku fronta."

Taškami už byla docela ověšená devatenáctiletá Viktorie Bísek z Vodňan. „Dneska jsem poprvé vyrazila nakoupit, jinak objednávám dárky přes internet,“ svěřila se. „Ještě nakupovat budu, ale jenom dneska. Lidí je tu dost a rozestupy tedy fakt nedodržují,“ mínila. „Ale dárky se musí koupit, že jo, bez nich to nejde.“