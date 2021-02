U Domanína se nachází rybník Svět, pláž Ostende… Táhnou k vám tato místa mnoho turistů?

Třeboň je turistickým místem, destinací, ale sama Třeboň bez okolních vesnic, kde je nádherná krajina, která přitahuje lidi na cyklovýlety, tak bez těchto navazujích obcí jako je Domanín, by Třeboňsko nebylo Třeboňskem. My poskytujeme ubytování, hospody, obchod… Potřebujeme Třeboň a Třeboň potřebuje nás.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Kolik tu máte penzionů k ubytování?

Je tu více než 15 drobných ubytovatelů, autokemp patří do našeho katastru, ale vlastní ho město Třeboň. Domanín je turistická obec a roční tržby mohou být i přes deset milionů korun, takže turismus je významný ekonomický segment naší obce. Do Domanína se stěhují mladí lidé ale i lidé, kteří jsou například úspěšní v podnikání. Je to dobrá lokalita díky dopravní dostupnosti. Navíc je tu zdravé životní prostředí a zvlášť v době covidu, lidé vyjdou ven pár set metrů a jsou za vsí na pěkné procházce. Třeba kolem rybníka Svět vede stezka dlouhá asi 12 kilometrů.

Kam lidé odsud jezdí nejčastěji za prací?

Do Třeboně. U nás ale také máme zajímavé pracovní příležitosti. Jsou tu lidé, kteří pracují v lesnictví, zámečnictví, truhlářství, je tu malířská a natěračská firma…Územní plán, který máme nabízí dostatek stavebních parcel v obci.

Jaké investice byly v loňském roce pro vás významné?

Zainvestovali jsme výstavbu chodníků a veřejné osvětlení podél hlavní silnice, údržbu vodovodu, rekonstruovali jsme park u pomníku. Změnila se celá kompozice parku, doplnili jsme tam lavičky. Vybudovali jsme sportovní areál. V předminulém roce jsme vybudovali i dětské hřiště. Postavilo si zde domy hodně mladých rodin, a tak byly požadavky na dětské hřiště. Máme také z roku 2000 nově zbudované obecní byty, které byly přestavěné z bývalé školy. Vlastníme celkem 8 bytů, všechny jsou pronajaty. V minulých letech jsme také vybudovali novou požární zbrojnici. Mimo jiné jsme také vloni vysázeli podél cest 4 aleje listnatých stromů. Jsme zapojení do projektu, který se zabývá ochranou krajiny a přírody. A tak v tomto projektu chceme i nadále pokračovat a krajinu ozdravovat.

Letos máte jaké finanční plány?

Měli jsme hodně investic v minulých letech. Letos by to mělo být klidnější. Vše je o dlouhodobé přípravě. Odměnou každého starosty je, když stojí někde u realizace projektu. Příprava je mnohem těžší. Letos nechystáme žádnou velkou investici. Chceme se zaměřit na úpravnu vody, což bude stát několik set tisíc korun. Podáváme žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Jsme specifická obec. Vlastníme a provozujeme vlastní vodovod a kanalizaci, máme i svůj vlastní hřbitov, který je vzdálený od obce asi tři kilometry.

Když pomineme dobu covidu, jaké tradiční akce zde chystáte?

Spolupracujeme s moravským Domanínem, jsou to naši přátelé obce, navštěvujeme se. Sjezd rodáků a přátel obce jsme uskutečnili v roce 2001 a v roce 2017. Největším a každoročním svátkem je Svatováclavská pouť.