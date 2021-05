Jací návštěvníci často zavítají do Českých Velenic?

Zdroj: Archiv městaJaromír Slíva: České Velenice jsou mladým městem, které leží přímo na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Hranice nás obklopuje prakticky ze tří světových stran. To do velké míry ovlivňuje složení návštěvníků města. Jsou to především cykloturisté jak z Čech, tak z Rakouska. Městem prochází cyklotrasa EuroVelo 13, je vedena podél bývalé železné opony od norsko-ruské hranice až k Černému moři. Její celková délka po česko-německých a česko-rakouských hranicích je 867 kilometrů.

Sousedíte s Rakouskem, jezdí místní na nákupy více za hranice? Jak moc je ve Velenicích cítit to, že se rozléhají na hranici?

Poloha města přímo na hranici hraje v našich životech významnou roli. Jednak proto, že přirozené okolí Českých Velenic tvoří z větší části právě rakouské území a naši občané musí za některými službami dojíždět dále do vnitrozemí. Jednak proto, že právě sousedství s Rakouskem nám umožňuje využívat to, co u našich sousedů nabízejí. Jsou to třeba i nákupy. Spousta Veleničáků chodí za nákupy do gmündského obchodního centra. Nevím, jestli více, nebo méně než do našich obchodů, ale je jich hodně. Ale nejsou to jen nákupy.

Jaké další služby místní vyhledávají v Rakousku?

Nemocnice v Gmündu umožňuje ošetření našich občanů. Je to velká pomoc, když si představíme, že do některých ambulancí musíme dojíždět například do Třeboně, tedy nějakých čtyřicet kilometrů.

Co mi řeknete o železnici, která směřuje na Vídeň?

Její význam pro vznik a rozvoj Českých Velenic je obrovský. Jedná se o historickou železnici císaře Františka Josefa vybudovanou na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let 19. století. Ta tehdy propojila Vídeň s Plzní a Prahou. Kolem ní se na území dnešního města začaly stavět nové bytové domy a byly vystavěny železniční dílny a opravny. V minulosti jezdil po této trati na trase Berlín – Praha – Vídeň legendární rychlík Vindobona. V současnosti přejíždějí do Českých Velenic vlaky z Vídně s časovou návazností na vlaky do Českých Budějovic, Veselí nad Lužnicí a Prahy. Stále ale neopouštíme myšlenku přímých rychlíků z Vídně do Prahy. Na jejich návratu na tuto trať má velký zájem i Dolní Rakousko a snad mu pomůže i plánovaná elektrizace úseku mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí.

Zdroj: Deník

Kam byste pozval návštěvníky ve Velenicích?

Možná očekáváte, že návštěvníky pozvu na nějaké konkrétní místo. Já bych je ale pozval na projížďku. České Velenice jsou spojovány s nejstarším trolejbusovým provozem ve střední Evropě. Ještě před vznikem našeho města jako takového byla mezi centrem města Gmünd a železničním nádražím na území dnešních Českých Velenic zavedena trolejbusová doprava. Trolejbusy na této lince vyjely poprvé v roce 1907. Ty původní vozy, které na trati převážely cestující, se ale nedochovaly. Proto jsme se rozhodli pořídit repliku trolejbusu, který tady tehdy jezdil. Ta byla poprvé představena v roce 2016 a od té doby si mohou návštěvníci Českých Velenic domluvit na zdejším infocentru okružní jízdu po městě právě tímto vozem.

To je lákavá atrakce. Pořádáte i nějaké zajímavé akce?

Už tradiční je Hudební víkend. Ten se koná vždy v jednom z letních měsíců a od čtvrtka do neděle se tu představí okolo desítky kapel různých žánrů od rocku po dechovku a odehraje se divadelní představení. Letos plánujeme festival na 12. až 15. srpna a vystoupí na něm Pokáč nebo Petra Janů. Tradiční akcí je i přeshraniční česko-rakouský festival „Übergänge-Přechody“. Ten se koná pravidelně jednou za dva roky a během něj se na různých místech pod otevřeným nebem ve Velenicích a Gmündu koná množství divadelních a tanečních představení, koncertů, výstav a konferencí. Na všech se podílejí rakouští i čeští umělci. Festival plánujeme letos od 22. do 25. července.