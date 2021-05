Fronta lidí se utvořila před jindřichohradeckým obchodem kik už před devátou hodinou. Venku na stojanech mohli lidé vybírat laciné oblečení.

Lidé stáli fronty na nákup v Jindřichově Hradci v pondělí před devátou hodinou. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Milena Válková z Nové Včelnice přijela na nákup oblečení do Jindřichova Hradce se švagrovou. „Chtěla jsem nakoupit něco pro sebe a pro děti, vše je v obchodě kik za 25 korun, je to výhodné. Budu to zkoušet postupně. Já moc na fronty nejsem, ale švagrová mě přemluvila, takže jsme se vydaly. Mám dnes volno, jdu na očkování, takže jsem to vzala při jednom. Pracuji na zámku v Kamenici nad Lipou,“ sdělila paní, která nákupy plánovala čtyři dny předem. „Byla to už krize. Půjdu se ještě podívat na boty a na sportovní věci.“