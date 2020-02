V sobotu vypadla záchranářka, která miluje pečení, Lucie Vlkojanová z pekařské televizní show Peče celá země. Tu můžete sledovat pravidelně na kanálu Česká televize. Do konce zbývají už jen dva díly.

Ačkoliv se pořad natáčel už loni v květnu, Lucie Vlkojanová poslední díl oplakala. „I po měsících jsem ronila slzy z dojetí a nostalgických pocitů,“ přiznává. I když jsme ji v show viděli v sobotu naposledy, sledovat ji bude dál. „Budu fandit všem, kteří pokračují,“ říká soutěžící, která show prožívá, ačkoliv už její výsledek zná.

Že se v soutěži dostala až do osmého kola považuje za velký úspěch. „I kdybych vypadla v prvním kole, pořád bych byla jeden z dvanácti amatérských cukrářů nejlepších v Česku,“ poukazuje na význam účasti Lucie Vlkojanová. „Nešla jsem tam zvítězit,“ dodává.

Za výhru a velký úspěch považuje, když jí lidi píší, že pekli podle jejích receptů a moc si pochutnali. „Teď se mi to stává často a je to skvělý pocit,“ raduje se Lucie Vlkojanová.

Natáčelo se na soukromém zámku Bon Repos ve Staré Lysé. „Bylo to jako vrátit se do starých časů,“ vzpomíná pekařka.

V posledním díle místo knedlíku s ovocem uvařila povidlový alpský kynutý knedlík Germknödl. Podle poroty měla však zvolit jiný recept, kde by použila vyloženě ovoce. „Zpětně mě pobavilo, že tento díl rozdělil lidi na dva tábory,“ komentuje Lucie Vlkojanová. Jedni totiž i v instagramové anketě považovali výběr receptu za oprávněný, druzí ne. Pekařka sama byla s knedlíkem spokojená. „Nikdy se mi takto nadýchaný jako peřina nepovedl, až tam,“ vzpomíná. Že se porotě pokrm nezdál, nevadí. „Sto lidí, sto chutí,“ myslí si.

Ani dnes nemá Lucie Vlkojanová „roupy“ věnovat se pečení profesionálně. „Záchranářství, svou práci, miluji a naplňuje mě, pečení to pěkně doplňuje,“ myslí si účastnice kuchařské show. Dodává však: „Ale říká se: Nikdy neříkej nikdy a Člověk míní, pánbůh mění. Nic však neplánuji.“

Po účasti v pořadu je o osobu Lucie Vlkojanové prý enormní zájem ze strany veřejnosti i médií. „Někdy je mi to příjemné, někdy zase ne,“ přiznává Lucie Vlkojanová, kterou lidi dnes poznávají na ulicích. V televizi byla i v pořadu Sama doma. „Beru to jako součást té zkušenosti, i s tím jsem do toho šla,“ krčí rameny. Stydlivost prý nemá v povaze.

POROTCE JOSEF MARŠÁLEK: Vypadnout až v osmém díle je veliký úspěch

„Už u castingu jsem o Lucce řekl, že ženy v domácnosti ji budou milovat a bylo to tak. Je to máma s krásnou tváří. Je vidět , že je zvyklá si přečíst recept a ingredience a dokáže to upéct. Sama o sobě říkala, že není kreativní typ. Ale technické výzvy jí šly. Přinesla do soutěže energii a slunce. Dotáhla to daleko. Vypadnout až v osmém díle je úspěch. Divák si velmi často plete soutěž se soap operou. V každém díle musí jeden vypadnout. To se nedá nic dělat. Vybrali jsme 12 výborných cukrářů, a tak ta soutěž je o detailech a také o štěstí. To je moc důležité i v životě. Na všech 12 soutěžících jsem pyšný.“