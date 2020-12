Lidl a nákupní centrum by do dvou let mělo vyrůst u Třeboně

Podobné obchodní centrum, které vzniklo v Českých Budějovicích na Okružní letos v létě, by mělo otevřít do Vánoc 2022 v Třeboni. Centrum by mělo vyrůst na levé straně při příjezdu do Třeboně ze směru z Českých Budějovic. Tedy mezi čerpací stanicí a bytovou výstavbou.

Supermarket Lidl. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Obchodní zónu chce vybudovat investor Jindřich Kukačka, majitel skupiny KPD Group se skupinou Exafin. Obchody zaberou zhruba zhruba 8 000m2. „Hlavním objektem bude LIDL, dále pak objekt retail parku, který bude mít tvar písmene L. Dalšími případnými objekty budou fast food, a další doplňkové,“ přiblížil plány Jindřich Kukačka, majitel KPD Group. „Hlavními nájemci budou potraviny, drogerie, lékárna, bytové doplňky, textil, sport, elektro, bistro, a další,“ vyjmenoval nabídku Jindřich Kukačka s tím, že v retail parku vzniknou jednopodlažní budovy s čelní prosklenou fasádou a rozsáhlým parkovištěm směrem k hlavní komunikaci. „Právě z této komunikace bude řešeno i dopravní napojení z obou stran,“ vysvětlil. Myslí i na propojovací cyklostezku pro pěší a cyklisty a počítá i s výsadbou zeleně. Kvůli covidu firmy nepropouští Přečíst článek › Lokalitu, kde plánuje výstavbu, dobře zná. „Byli jsme osloveni, zda se nechceme na projektu finančně i developersky aktivně podílet. Já pocházím z Třeboňska, proto mám k místu vztah a lokalitě věřím, znám výborně spádovou oblast,“ říká. Třeboňský starosta Jan Váňa (ODS) se zamýšlí nad budoucím projektem: „Mohu se ptát jako většina Třeboňáků, proč tady bude market typu Lidl, zda se uživí, když tu máme Penny, Kaufland a Terno. Ale to je samozřejmě rozhodnutí majitele a vlastníka," poukazuje. Dále se podle něho nabízí otázka, do jaké míry, zvláště obchody s potravinářským zbožím poškodí místní živnostníky a obchodníky. "Za úvahu stojí i to, že zde vznikne přetlak na pracovní sílu a neklid na trhu práce,“ naznačil i možný přetah lidí, kteří nyní pracují ve městě.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu