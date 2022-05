Lipenští převozníci nedočkavě vyhlížejí výletníky. Frymburský převozník Antonín Labaj na nic nečekal a spustil velkou loď na vodu už o Velikonocích. A to i přesto, že svou loď zvanou Hraničář musel přes zimu také opravit. Vylepšení technického stavu prámu vyšlo na zhruba dvě stě tisíc korun. „Servis motoru, oprava hydrauliky, nové stanové hřídele, oprava elektroinstalace, nátěry, oprava chlazení, seřízení a oprava spojek,“ vyjmenoval Antonín Labaj, co vše oprava zahrnula. Kromě toho se úpravy dočkalo i frymburské pobřeží.

Letos si cestující za přívoz oproti dřívějšku připlatí. Příčinou jsou rostoucí ceny pohonných hmot. Frymburský převozník chce lidem na Lipně zpříjemnit pobyt také kulturním programem na přívozu. To znamená večerními koncerty. Převoz je ale možné využít také k vyhlídkovým plavbám, svatbám či pohřbům. Z pohledu převozníka se jedná se o vítaný přivýdělek. „Rok 2021 pro nás nedopadl dobře,“ konstatoval Antonín Labaj. „Na jaře a na podzim jsme skončili kvůli omezujícím opatřením ve ztrátě, léto bylo průměrné i kvůli horšímu počasí.“

OBRAZEM: V Království lesa na Lipně zahájili sezonu. Otevřeli i nová občerstvení

Od první květnové neděle je na vodě také přívoz Šumava, který vozí turisty v úseku z Dolní Vltavice do Kyselova. Podle provozovatele René Wipperna se mohou pasažéři znovu občerstvit v bistru Pajdora, který loni vybudoval v Dolní Vltavici. „Pro letošní rok rozšíříme sortiment občerstvení a zákazníci, kteří čekají na přívoz, si tak v bistru Pajdora mohou zpříjemnit čekání,“ řekl.

Kdy vklouzne na vodu opravovaný převoz v Horní Plané, není zatím jasné. Nicméně město by chtělo zahájit provoz na konci května. To bude hodně záviset na počasí. Protože, jak v lednu vysvětlil převozník Karel Kukačka, po všech složitých pracích bude třeba loď i nastříkat, a to si žádá vhodné počasí. Po nastříkání budou muset pracovníci čekat, až barva pořádně uzraje – zatvrdne. A teprve poté přijdou na řadu převozníci, aby loď nastrojili strojními prvky. Na lodi nyní pracovníci montují pohony a vybavení. Loď má kompletně vyměněnou obšívku, tedy plášť lodě pod čarou ponoru. Také nové kovové pláště paluby i nová kormidla. „Provádíme rovněž výměnu kormidelny, včetně ovládáni,“ doplnil Petr Tahotný, vedoucí hospodářsko správního odboru města Horní Planá. „S tím souvisí také oprava rozvodů elektroinstalace.“

Silnici na Větřní otevřou dříve. Práce na skalách za Krumlovem rychle pokračují

Generální rekonstrukce lodi město Horní Planá přijde na zhruba pět milionů korun. Ovšem převozní loď pak bude jako nová. „Ano, krásná nová loď se starou posádkou,“ smál se Karel Kukačka.

I v Horní Plané musí zdražit jízdné. Pasažér zaplatí místo 15 korun dvacku. Stejně se mění cena za transport kola. Suma za zaplacení mimořádné jízdy se zvedla o čtvrtinu ze 150 korun na 250 korun.

Na druhou stranu jezera do Bližší Lhoty prozatím zájemce převáží pouze malá osobní výletní loď Bafal. Ta ale převáží pouze pěší.