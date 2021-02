/VIDEO/ Až pod minus dvacet stupňů spadly teploty v noci z neděle na pondělí na Lipensku, a tak led na největší přehradní nádrži v Česku rychle sílí. Ale ještě před týdnem bylo Lipno na mnoha místech rozmrzlé, proto je třeba se mít na pozoru.

Ve Frymburku se 14. února znovu propadla šestikolka. | Foto: FB / Ledová magistrála

"V neděli jsem se při přípravě dráhy zase propadl s šestikolkou. Naštěstí se nic nestalo, je obojživelná, ale svědčí to o tom, že led není všude stejně silný," hlásil přímo z ledu Antonín Labaj z Frymburka. S kolegy se snaží připravit dráhu, než zase přijde oteplení. Teď to vypadá, že teploty o víkendu vyskočí až na deset nad nulou. "Mráz nám teď pomáhá. Kdyby lidi na led vstupovali, ať se určitě nepohybují mimo dráhu," varuje ledař s tím, že bez záchranných bodců by na zamrzlou hladinu neměli vstupovat vůbec.