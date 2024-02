Anketa Alej roku 2023 už zná své vítěze. V rámci jihočeského kraje zvolili hlasující nejkrásnější alejí opět stromořadí v Jindřichově Hradci. Po loňském vítězství aleje k Polívkám tentokrát získala titul Jihočeská alej roku lipová alej podél řeky Nežárky. Anketu pořádá každoročně nezisková organizace Arnika, která tak chce upozornit na důležitost alejí pro krajinu i její obyvatele.

Vítězná jihočeská alej lemuje cyklostezku podél řeky Nežárky z Mlýnské ulice k silnici na Políkno a Buk. | Foto: Petra Šelepová

V Jihočeském kraji lidé přihlásili do ankety celkem desítku alejí. Vítězné stromořadí lemuje cyklostezku podél řeky Nežárky z Mlýnské ulice směrem k silnici na Políkno a Buk. Tvoří ho staleté lípy i nově dosazené mladé stromky.

Alej, která v anketě získala celkem 135 hlasů, přihlásila Petra Šelepová z odboru životního prostředí městského úřadu v Jindřichově Hradci. „Z vítězství mám obrovskou radost, hlavně v návaznosti na to, že loni vyhrála naše alej k Polívkám. Alej podél Nežárky jsem vybrala, protože je poměrně rozsáhlá a navíc ji máme jen kousek od centra města. Myslím, že cesta směrem k Lišnému dvoru a znovuotevřené restauraci Rudolfov je oblíbenou vycházkovou trasou i zkratkou nejen pro pěší, ale i cyklisty,“ podtrhla důležitost aleje její navrhovatelka a dodala, že vítěznou alej město opatří cedulkou, která bude úspěch stromořadí procházejícím lidem připomínat. „Líbí se mi myšlenka té soutěže, která má přitáhnout pozornost k alejím. Tato stromořadí dotváří krajinu nejen mimo město, ale i ve městě, kde si to často ani neuvědomujeme. Stromy nám toho přitom dávají spoustu. Jejich důležitost řada lidí vnímá většinou v létě, kdy nám poskytují stín, už se ale moc nekoukáme na to, že stromy jsou zároveň domovem i pro řadu živočichů,“ řekla Petra Šelepová, která už přemýšlí, kterou alej nominuje za město příští rok.

Na druhém místě za Jindřichovým Hradcem v anketě v Jihočeském kraji skončily se 123 hlasy Aleje našich dětí v Hatíně a ve Stajce, kde sázejí stromy pro budoucí generaci. Třetí místo si připsala sakurová alej u základní školy ve Velešíně, které lidé poslali 81 hlasů.