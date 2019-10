V sobotu o půl desáté dopoledne odstartuje z kempu u Ratmírovského rybníku první loď, účastnící se letošního, už 58. ročníku Českého poháru vodáků – Hamerský potok.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dana Pokorná

Lodě budou splouvat až do sobotních půl jedné odpoledne, kdy bude hlavní závod uzavřen. Ve dvě hodiny začne závod mládeže, a to ze Dvorečku. Zhruba na půl čtvrtou předpokládají pořadatelé dojezd poslední lodi do Jindřiše. Vyhlášení výsledků se uskuteční v neděli v 8.30 hodin, po něm bude následovat volné splouvání potoka v čase od 9 do 14 hodin.