České Budějovice /FOTO/ - Po dvanácté hodině se v sobotu v poledne začalo připravovat stěhování historické lokomotivy, která přes tři desítky let tvořila neodmyslitelný kolorit českobudějovického vlakového nádraží.

V půl třetí už byla lokomotiva na nákladovém nádraží naložena na speciální vagon, který ji v neděli začal přepravovat do Lužné u Rakovníka, kde je muzeum kolejových vozidel, provozované Českými drahami. Podle Jindřicha Rachoty, vrchního přednosty depa historických vozidel, se jedná o záchranu rodinného stříbra. Lokomotivu, která patří k typové řadě vyráběné před první světovou válkou, nyní čeká posudek odborníků. „Bude se repasovat a pokud to vyjde, tak bychom ji zprovoznili,“ uvedl Rachota k budoucímu osudu unikátního stroje, který nyní mají české dráhy v provozu pro historické jízdy ve třech kusech. „Je to na úrovni vozu Laurin a Klement,“ přirovnal hodnotu lokomotivy k jednomu z nejcennějších automobilových veteránů Rachota.

Lokomotiva byla umístěna před nádraží v roce 1975 jako historický pomník, což ji zachránilo před sešrotováním. Před nádraží už se nevrátí a možná bude sloužit v jiném regionu k parním jízdám, protože v jižních Čechách dráhy tento typ, zvaný kafemlejnek, mají.