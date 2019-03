Lomnice nad Lužnicí – Na lomnickém hřbitově jsou pohřbeni dva sovětští vojáci, kteří padli během druhé světové války.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Vedení města požádalo o dotaci na renovaci jejich hrobů.



Vizí starosty Lomnice Petra Baštýře je zrealizovat obnovu hrobů do výročí 9. května roku 2020. Stávající betonové náhrobky by měl nahradit umělecky opracovaný kámen se jmény vojáků. Okolí náhrobků by se vysypalo kačírkem.