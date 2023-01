Šoférům také dlouho komplikovala život objížďka na trase z Jindřichova Hradce ve směru na Dačice. Kvůli rekonstrukci mostu přes Řečičku byl úsek několik měsíců neprůjezdný. Práce začaly loni 25. dubna a řidiči až do srpna museli využívat objízdnou trasu dlouhou zhruba 10 kilometrů. Most z roku 1974 byl ve špatném technickém stavu a zatékalo do něj. Bylo proto lepší stavbu strhnout, vybagrovat a postavit nový rámový most. "Akce byla původně plánována k realizaci již v roce 2021, nicméně vzhledem k dalším stavbám v okolí byla odložena na rok 2022," uvedl technicko-správní náměstek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund a dodal, že cena zakázky je přibližně 8 milionů korun.

Sjezd z hlavního tahu do centra Hradce se uzavírá, omezení potrvá do konce roku

Důležitou dopravní stavbou, která na své otevření teprve čeká je obchvat Dolní Lhoty. Úsek přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice s jedním mostem měří téměř tři kilometry. „Nová silnice je řešena jako dvoupruhová se dvěma úrovňovými křižovatkami, mezi které bude přidán jeden jízdní pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Komunikace přinese řidičům vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, obyvatelé Dolní Lhoty se díky přeložení silnice mimo obec mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí,“ zdůvodnil už dříve účel nové silnice generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Cena stavby je 247 milionů bez DPH. Termín dokončení je naplánovaný na srpen letošního roku.

Obyvatelé Jindřichova Hradce se v letošním roce mohou těšit na opravu posledního úseku vytížené Václavské ulice, která prochází kompletní opravou už od března roku 2017. Kromě nového povrchu vozovky, dochází k výměně kanalizace, vodovodu a veškerých sítí. Rekonstrukce zahrnuje i nové veřejné osvětlení a chodníky. Letos by radnice měla nechat opravit poslední část Václavské o délce 300 metrů, v úseku od točny po kruhový objezd na silnici první třídy směrem na Třeboň.

Obchvat Dolní Lhoty na zimu usnul, řidiči se po silnici projedou už příští rok

Stavba nového domova pro seniory začala loni v září v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce. Zařízení přinese 94 nových lůžek v jedno nebo dvoulůžkových moderních pokojích. Náklady na stavbu zařízení se pohybují kolem 530 milionů korun. „Součástí rozsáhlého objektu bude veškeré vybavení, určené pro komfort klientů a usnadňující péči zaměstnancům. Nebude chybět ani aktivizační místnost nebo kaple,“ upřesnila náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Objekt dále nabídne parkoviště, dílnu, zázemí údržby i park. Dokončení domova pro seniory na Bobelovce je naplánované na závěr roku 2024.

Domov pro seniory vzniká také v prostorách zámku v Nové Včelnici, který dlouhou dobu chátral. Objekt v roce 2019 odkoupila společnost SaZ z Hodonína, která v zámeckém objektu buduje ubytovací zařízení i domov pro seniory. "Zámek byl v dezolátním stavu. My bychom na jeho obnovu nenašli dostatek financí. Jsme moc rádi, že ho koupila firma, která s tím dokázala pohnout a má jasný investiční záměr," pochválil starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec. Objekt se od zahájení rekonstrukce proměnil k nepoznání. Růžovou fasádu nahradila bílá, stavba dostala novou střechu i okna. Nové zařízení nabídne kapacitu 150 lůžek, 80 míst pro seniory, zbytek pro hotelové hosty. Uvnitř bude fungovat restaurace a senioři budou mít k dispozici i komfort v podobě menšího wellness s vířivkou i velké prosklené jídelny. Obnovy se dočká také zámecký park. Nové zařízení navíc přinese do města další pracovní místa. Kolaudace opraveného zámku je naplánovaná už na květen letošního roku.

Sociální služby na Bobelovce jsou fuč. Nový domov pro seniory se už rýsuje

K letošnímu roku vzhlíží s nadějí správci i návštěvníci zámku Červená Lhota. V ideálním případě by totiž v létě mohla začít oprava prosakující hráze zámeckého rybníka. Nádrž kolem zámku je s přestávkami bez vody už od roku 2019. Práce na opravě hráze měly přitom v tuto dobu už dávno probíhat, rekonstrukci ale oddálila výměna projektanta. Neshody kolem smlouvy odsunuly celou akci minimálně o rok. V ideálním případě by ale samotná oprava hráze mohla začít už letos v létě. "Pokud bychom měli dodavatele i peníze, dalo by se přistoupit k rekonstrukčním pracím během léta, což je ideální období, protože údolím protéká nejméně vody. Bude se muset také řešit provizorní hráz, která by zafungovala v případě příchodu velké vody," poznamenal už dříve kastelán Tomáš Horyna s tím, že hotovo by pak mohlo být do konce roku. Na sezónu 2024 už by měl být rybník kolem zámku znovu napuštěný a turisté se tak mohou těšit i na oblíbené lodičky.