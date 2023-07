Zatímco jiní se bouřek bojí, on je vyhledává. Třiadvacetiletý Jan Kiselica z Českých Budějovic patří do stále populárnější komunity lovců bouřek. Ač má své civilní zaměstnání, v každé volné chvíli sleduje meteorologické modely a synoptické mapy. Když se hromy a blesky blíží, vydává se jim vstříc. Bere foťák od dědy a má jasný cíl. Zachytit tu nevšední krásu na letním nebi.

Bouřkové úlovky Jana Kiselici. | Foto: se svolením Jana Kiselici

Jak jste se dostal mezi lovce bouřek? Byla to spíše náhoda, nebo váš sen?

Jednoho dne jsem projížděl na sociální síti, co je nového, a narazil jsem na stránku Czech Thunderstorm Research Association, zkráceně CTRA. Bylo to loni v srpnu. Po delším projíždění úžasných fotek členů CTRA neboli lovců bouřek mě napadlo jim napsat, zda bych se mohl stát členem asociace. Ačkoliv organizace mezi sebe nebere každého, kdo si o to napíše, byl jsem velmi potěšen jejím přístupem. Nakonec mě přijali.

Jan Kiselica.Zdroj: se svolením Jana KiseliciCo všechno obnáší být lovcem bouřek? Kolik času vám to zabere a jak se to dá kloubit s civilním povoláním?

Záleží, jak jsou jednotliví lovci zaměřeni. Někteří fotografují bouřky jen ze své zahrady nebo nejbližšího okolí. Jiní se za bouřemi vydávají i několik stovek kilometrů. V našem týmu jsou i zkušení výzkumníci, kteří pak nasbíraná data zpracovávají, analyzují nebo dělají terénní průzkum při podezření na výskyt tornáda. Já se považuji za univerzála, fotím jak ze zahrady, vyrážím do terénu, dělám výzkum po podezření na tornádo a snažím se zpracovávat fotky. Pro některé z nás je to takové neoficiální bezplatné zaměstnání. Ale při troše šikovnosti se dá vše skloubit dohromady - jak s civilním povoláním, tak i s civilním životem.

Jan Kiselica se narodil 8. dubna 2000 v Českých Budějovicích.



Pracuje jako geodet, jeho velikou vášní je lov bouřek. Věnuje se také skautingu, cyklistice či dálkovým pochodům, rád má i cestování vlakem.



Je členem Czech Thunderstorm Research Association (CTRA), což je nezisková organizace zabývající se výzkumem bouřek v České republice.

Jaké si tento koníček žádá technické vybavení?

To opět zaleží na zaměření daného lovce bouřek. Někomu stačí fotoaparát, jinému mobilní telefon. Určitě se hodí auto a pro letecké průzkumy dron. Důležitý je počítač. Já fotím už letitým olympusem, který mi věnoval děda, mám celkem dobrý mobilní telefon. Na úpravu fotek používám počítač s fotografickými programy.

Kde sledujete předpověď počasí? Musel jste se naučit základy meteorologie?

Jako organizace vydáváme naši experimentální předpověď bouřek, kde se snažíme odhadnout jejich intenzitu, pravděpodobnost a místo výskytu. To znamená neustále sledovat vývoj situace na meteorologických modelech a synoptických mapách. Tady platí přímá úměra: čím více modelů, tím přesnější předpovědi, ale není to vždy stoprocentní. Základy jsem se musel samozřejmě doučit, na to mě více než dostatečně vyškolil zakladatel a zároveň předseda CTRA Robin Duspara, kterému moc děkuji nejen za neskutečný přísun meteorologických pojmů a trpělivosti, ale naučil mě také fotit nejen přicházející bouřky a blesky.

Jaký je váš největší bouřkový úlovek?

To je těžké říct, myslím, že každá bouřková situace je originální. Ale tak trochu výjimečná byla třeba bouřka, která prošla nad Českými Budějovicemi letos 21. června. V tento den se bouřka prohnala v podstatě celým krajem a napáchala mnoho škod.

Jak početná je komunita lovců bouřek v jižních Čechách a v celé republice?

Po ničivém tornádu na Moravě rapidně vzrostl zájem o tuto problematiku mezi veřejností. Některé skupiny na sociálních sítích čítají i desetitisíce lidí, kteří tam sdílejí své fotografie. Většinou se však jedná o nahodilé přispěvatele. Opravdových lovců bouří je pouze zlomek této komunity.

Mnoho lidí se bouřek bojí. Dá se říct, že vy se na ně těšíte?

Když budu upřímný, tak jsem se jako malý bouřek hodně bál. Vždycky jsem zalézal pod peřinu a koukal mi jen nos. Ale tuhle fobii měl v dětství snad každý z nás. Strach z bouřek u mě naštěstí přešel v jejich obdiv. Bouřky mě doslova nabíjejí pozitivní energií.