Areál nemocnice v Jindřichově Hradci během posledního roku více rozkvetl a zazelenal se. Staré stromy potřebovaly zdravotní řez a dostaly i další odpovídající péči, byly vysazeny nové dřeviny, keře i květiny a přibylo malé jezírko. Zároveň vzniklo několik klidových zón s lavičkami a přírodními zátišími, kde mohou pacienti odpočívat. Za celkovou proměnou nemocničního areálu stojí jeden ze zaměstnanců, Lubomír Beran. Město ho za jeho úsilí ocenilo také speciální cenou.

Výraznou proměnou prošla i původně strohá spojovací chodba mezi pavilonem E a poliklinikou. Od loňského léta ji zdobí řada pokojových květin, které prostředí zpříjemnily a zútulnily. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Návštěvníci nemocnice i pacienti mohli letos na jaře v areálu poprvé obdivovat záhony s narcisy, hyacinty, tulipány a dalšími cibulovinami. Na letní měsíce vykvetly pivoňky nebo juka. Nemocnice nově nakoupila také sedm laviček, které nahradily většinou dosluhující mobiliář. Na nových lavičkách si lidé posedí například před poliklinikou. „Zahrada byla celkově smutná a říkal jsem si, že se s tím musí něco udělat. Navíc když pacienti vyjdou z nemocnice a dozví se, ať už pozitivní nebo negativní zprávu, tak se mohou pak potěšit pohledem na hezké květiny i zeleň. Hospitalizovaní pacienti si pak mohou sednout venku na slunce na lavičky, dát si tam kávu nebo si přečíst noviny,“ řekl Lubomír Beran, který ve zdravotnickém zařízení pracuje déle než dva roky na pozici bezpečnostního manažera. Na trávníku u ředitelství nemocnice vytvořil na jaře malou vodní nádrž s vodními rostlinami, například lekníny. Jezírko vzniklo i proto, aby se živočichové žijící v nemocničním areálu, včetně ptáků, kteří tu hnízdí, měli kde napít.

Snahy o zpříjemnění prostředí pro pacienty ale nezůstaly jen u exteriéru. Výraznou proměnou prošla i původně strohá spojovací chodba mezi pavilonem E a poliklinikou. Od loňského léta ji zdobí řada pokojových květin, které prostředí zpříjemnily a zútulnily. „Dříve tam byly staré sedačky s bílou koženkou a připadalo mi to spíše jako tunel na poslední cestě. Celkově to působilo smutně. To je už ale minulostí, teď se mohu pochlubit tím, že mi tam kvetou barevné ibišky,“ chválil si bezpečnostní manažer nemocnice. Spojovací chodbu mezi pavilony rozsvítil také velkoformátový plakát lesa na stěně.

Město Jindřichův Hradec v říjnu udělilo Lubomíru Beranovi za péči o rozvoj zeleně speciální cenu v rámci soutěže Hradec kvete díky vám. Nemocnice si podle slov oceněného podobné změny zaslouží i proto, že letos slaví 130 let své existence. V areálu zdravotnického zařízení plánuje Lubomír Beran také v příštím roce nové výsadby včetně pořízení dalšího mobiliáře. V současné době ale usiluje o techniku, která by mu pomohla při venkovních pracích na údržbě zeleně.