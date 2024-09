Lužnice ve Frahelži na Jindřichohradecku ve čtvrtek ráno vystoupala na stupeň extrémního ohrožení. Řeka je živená vodou z bezpečnostního přelivu Rožmberka, který nezvládal pobrat veškerou přitékající vodu. Kromě Frahelže se voda z řeky rozlila také do obcí Lužnice a Klec. Podle hydrologů už je ale tok na maximu a v následujících hodinách začne klesat.

Lužnice na měřící stanici ve Frahelži se ve čtvrtek krátce před osmou hodinou ranní dostala na své maximum. Výška hladiny dosáhla 281 centimetrů. Řeka se vylila z břehů do okolní krajiny a zatopila rekreační objekty pod obcí. Do některých nemovitostí už se jejich majitelé nedostanou.

„Zabezpečujeme, aby tam nikdo nebyl a pomáháme, s čím je potřeba. Evakuaci jsme pro jistotu nařídili už v pondělí v 16 hodin. V našem katastrálním území je zatopených celkem 17 nemovitostí v chatové oblasti ve Frahelži a poté jeden statek u Klece, kde naši hasiči odčerpávají vodu,“ upřesnil starosta Lomnice nad Lužnicí Petr Krejník.

V jedné ze zasažených chat bydlí se svojí maminkou paní Štěpánka. Voda se jim zastavila na zahradě před chatou. „Velkou vodu tady očekáváme kdykoliv, i když taje sníh. Když se rozhodlo, že Rožmberk se nebude odpouštět, ale počká se, až se naplní, tak už nám bylo jasné, že je zle a ta voda někam přijít musí. Začali jsme proto s rodinou stěhovat nejnutnější věci z garáže i pozemku, cirkulárku, sekačky a čekali jsme,“ vylíčila Deníku žena a dodala. „Moc bych chtěla pochválit hasiče, kteří sem jezdí z Lomnice nad Lužnicí, jsou to skvělí a ochotní chlapi. Je pro nás uklidňující, když sem několikrát denně přijedou a zkontrolují stav. Máme tak pocit, že na to nejsme sami.“

Frahelž ale není jedinou zasaženou oblastí. Už ve středu voda z Lužnice vnikla také do několika domů a rozlila se do kempu v samotné obci Lužnice a následně také v Kleci, kde je kromě domů kompletně zaplavené i fotbalové hřiště.

Dobrou zprávou ale je, že řeka Lužnice ve Frahelži momentálně kulminuje a postupně by měla začít klesat. „Odtok z Rožmberka se snížil, od středy podle odhadů nejméně o 20 kubíků. Přirozené přítoky, které jdou z Rakouska i Vysočiny tak rychle klesají, že bez ohledu na další manipulaci to bude v součtu znamenat pokles vodních stavů v jakékoliv části řeky Lužnice,“ uklidnil českobudějovický hydrolog Tomáš Vlasák. Ohrožené už by tak nemělo být ani Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde se řeky Lužnice a Nežárka stékají. Město proto ve čtvrtek dopoledne odvolalo evakuační pohotovost.