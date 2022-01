Na sjezdovkách leží cca 60 cm sněhu. Ve Foxparku jedou všechny čtyři pojízdné koberce a otevřeny jsou všechny čtyři lanovky, tedy Lipno Express, Promenádní, Střecha a Lipenská. Aktuálně jsou otevřeny sjezdovky Jezerní, Dámská, Lipenská a Vyhlídka. Od soboty se k nim přidají také sjezdovka Pánská a Lišáka Foxe. Lyžovat se tak bude na téměř 8 km perfektně upravených sjezdových tratí. Skiareál Lipno je otevřen denně od 8.30 do 16.00 hodin. Už v pátek 14. ledna bude navíc opět obnoveno večerní lyžování, a to tradičně na sjezdovce Jezerní od 18.00 do 21.00 hodin. “Vnímáme problematiku napjatých rodinných rozpočtů, a proto chceme našim lyžařům pomoci ušetřit. Letos jsme pro ně připravili večerní lyžování v ceně celodenního skipasu. Hodina lyžování tak vyjde v průměru na méně peněz než v minulých letech“, upozorňuje generální ředitel Skiareálu Lipno Matěj Kratochvíl. Právě večerní lyžování slibuje neopakovatelný zážitek. Koná se na nejdelší sjezdovce v areálu s výhledem na lipenskou přehradu. Hned vedle sjezdovky Jezerní, kde se večerní lyžování koná, se nachází Foxpark, který je večer též osvětlený a je možné jej využít k bobování.

Mráz přes noc pokryl Lipno ledem. Připomeňte si davy bruslařů na magistrále

Pro běžkaře je lipenské jezero ideální místo!

Strojově udržované stopy a dobré sněhové podmínky nabízí areál Běžky Pasečná u rakouských hranic v těsné blízkosti Lipna. Zde mají dostatek přírodního sněhu a běžkařské tratě upravují pravidelně. Momentálně je k dispozici celých 26 km tras na české straně hranic. Sněhové podmínky dovolily zatím úpravu „na hladko“, tj. pro bruslení.

Ideálním nástupním místem je areál penzionu Dobík Pasečná. Nabízí lyžařům dostatečně velké parkování zdarma, sociální zázemí a občerstvení v restauraci.

Lyžařská reality show S ČT sport na vrchol i testování lyží předních značek

Aby toho nebylo málo, tento víkend se mohou návštěvníci skiareálu Lipno zapojit i do reality show pro amatérské lyžaře S ČT sport na vrchol a poměřit své lyžařské schopnosti s ostatními na svahu. Je to projekt, který nemá ve světě obdoby, protože nikde neexistuje show, která by propojovala amatérské a vrcholové alpské lyžování a zároveň plnila program televizní obrazovky. Registrace je zdarma, a není ani nutné se hlásit předem. Stačí jen přijet, na místě se přihlásit, a můžete závodit v měřeném slalomu. Registrace se konají každý den konání závodu od 9 do 12 hodin, a to přímo na svahu, u restaurace U Yettiho. Tam se můžete i před závodem posilnit a ochutnat třeba méně známý chrupák. Na závěr každého soutěžního dne probíhá tzv. souboj pohlaví, tedy porovnání nejlepšího muže a nejlepší ženy v rámci daného dne.

Akcí provázejí experti a lyžařští komentátoři České televize, Lucie Pešánová Hrstková, Borek Zakouřil a Tomáš Budka. Ti jsou připraveni s čímkoliv poradit a posunout lyžařské dovednosti každého závodníka ještě o kousek výš. Během závodního víkendu bude probíhat také testování lyží. V sobotu to budou sjezdovky a skialpy značky Salomon a v neděli pak lyže značky Fischer.

Běžkařské trasy nově nabízí i Pasečná. Vedou až do Rakouska

A až si budete chtít odpočinout od lyžování, vyrazte na Stezku korunami stromů, která je tu s vámi už deset let. Otevřeno má každý den od 10 do 16 hodin.

Olga Kneiflová, Skiareál Lipno