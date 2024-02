Madeta v Jindřichově Hradci se snaží snížit svoji ekologickou náročnost a zároveň ušetřit na energiích. Zahájila proto budování nového parovodu z Energetického centra v Otíně, který bude její závod zásobovat teplem ze spalování přírodní biomasy. Akce za 100 milionů korun začala už na přelomu roku. Další stovky milionů Madeta následně investuje do modernizace jindřichohradeckého závodu.

Výstavbu parovodu z Otína do Madety ve středu symbolicky zahájili zástupci mlékárny, energetické společnosti, stavitele i města. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Výstavba parovodu umožní Madetě nahradit stávající výrobu páry z plynu ekologickou variantou. Z Otína do mlékárny povedou souběžně dvě speciální potrubí. Jedno na páru o teplotě kolem 180 stupňů celsia, druhé na kondenzát. Nový parovod o délce zhruba dva a půl kilometru bude téměř po celé délce schovaný pod zemí, takže nezabere ornou půdu. „Snažíme se řídit principy udržitelného podnikání dlouhodobě a tato významná investice je toho dalším důkazem. Navíc tím současně posílíme naši energetickou bezpečnost,“ uvedl Milan Teplý, generální ředitel Madety.

Teplo, které výrobní závod odebírá 365 dní v roce, bude nově získané ze slámy, tedy z udržitelného zdroje. „Tuto investici vnímáme velmi pozitivně. Pro nás je to i signál, že Madeta má zájem svůj závod ve městě rozvíjet, což je určitě dobrá zpráva jak pro zaměstnance tak pro obyvatele města a věřím, že i změna energetického mixu, která je s tím spojená, podniku pomůže a bude dál dobře působit v našem regionu,“ pochválil starosta Michal Kozár. Madeta očekává, že 100milionová investice do nového energetického napaječe bude mít zhruba pětiletou návratnost. Parovod z Otína staví brněnská firma UCHYTIL a v provozu by měl být už letos na přelomu července a srpna.

Na vybudování nového parovodu budou navazovat další stamilionové investice do jindřichohradeckého závodu. „V Madetě jsem už 49 let a přestavěl jsem čtyři fabriky. Teď přišel na řadu Jindřichův Hradec. Jde o nosný závod, kam plánujeme v příštích pěti až šesti letech investovat řádově kolem 600 milionů korun. Následně to bude jedna z nejmodernějších mlékáren, obdoba Plané nad Lužnicí. Investice půjdou do sýrárny, protože jeden sýr je tady v Hradci vyhlášený a poté jich bude vyhlášených asi pět. Současnou technologii nahradí špičková technologie na světové úrovni,“ upřesnil k budoucnosti ředitel podniku Milan Teplý.

Madeta ve svém jindřichohradeckém závodě vyrábí především mléčné dezerty jako Lipánek, tvarohy, jogurty, zakysané smetany, sýry cottage nebo romadur. Společnost patří k největším zpracovatelům mléka v České republice a provozuje čtyři výrobní závody. Kromě Jindřichova Hradce také v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově a Pelhřimově. Společnost zaměstnává na 1 500 lidí a na trhu nabízí více než 250 druhů výrobků.