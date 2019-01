Chlum u Třeboně - Vedení největší sportovní organizace Tělovýchovná jednota Jiskra Chlum u Třeboně nechalo převést bezplatně svůj majetek městysu.

Sportovní areál v Chlumu u Třeboně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná

„Její vedení se na valné hromadě v loňském roce usneslo, že tělovýchovná jednota není schopná starat se o majetek a zúčastňovat se soutěží bez podpory městyse. Proto se na nás obrátili,“ vysvětlil starosta Jiří Hájek.

Činnost tělovýchovné jednoty je podle jeho slov velmi široká, od mladších žáků až po muže třídy A a B, zúčastňují se také krajských soutěží. Pro sportovce to znamená nákladné cestování i velkou režii.



Proto zastupitelé schválili bezúplatné převzetí do majetku městyse více než pětimilionového zařízení, včetně dvou fotbalových hřišť, kabin, pohostinství a zchátralé tribuny. Patří tam také cesty a neoplocené pozemky, které užívají místní lidé.

„Chtěli bychom tento areál zachránit. Kdysi to bylo jedno z nejlepších hřišť v kraji. Bylo postaveno koncem sedmdesátých let,“ vysvětlil starosta.

Městys se bude podílet na drobných úpravách podle jeho slov už letos, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocování areálu. Zároveň se radnice bude snažit získat dotace na rozsáhlejší opravy. Sportovci si budou platit elektřinu. „Budeme jim poskytovat také příspěvky na soutěže, aby jejich činnost zůstala nezměněna,“ uvedl starosta.

Podle něj letos chystají sportovci v Chlumu u Třeboně historicky první Fotbalový ples. „Nečekají jen na to, co dostanou, ale chodí třeba také všichni včetně funkcionářů na brigády do lesa, aby měli na činnost peníze,“ uzavřel starosta.