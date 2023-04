Jak dopadne letošní filipojakubská noc se neví. Všichni si ale přejí, aby si noc plnou kouzel užili bez vážných incidentů. Sem tam někdo podle tradice odcizí nebo podřízne májku, když "domorodci" špatně hlídají. Ale to k pálení čarodějnic patří.

Ovšem ne vždy na Jindřichohradecku byla noc z 30. dubna na 1. máj tak klidná. Někdy přinesla i tragické události.

Smutná vražda

Mnozí jistě v Lomnici nad Lužnicí vzpomínají na tragickou násilnou smrt místního fotbalového nadšence a rozhodčího Heřmana Plachta. Loupežnou vraždu měl o filipojakubské noci spáchat tehdy dvaadvacetiletý Martin Kala. Svou oběť usmrtil v jejím bytě mnohočetnými bodnořeznými ranami nožem.

Fotbalisté po čarodějnicích marně čekali na Heřmana Plachta

Kala si podle vzpomínky vyšetřujících kriminalistů chodil k Plachtovi pravidelně půjčovat peníze a ten večer ho nemohl vzbudit. A tak se rozhodl dovnitř dostat, rozbil větrací okno v chodbě a prolezl tudy. Zasadil mu patnáct ran nožem a zmizel. Za týden ho policisté dopadli. Soud ho poslal na třináct let za mříže.

Lidská pochodeň

Na čarodějnice v roce 2008 asi jen tak nezapomenou v malé vesnici Vesce na Dačicku. Lidé najednou spatřili nedaleko ohniště hořícího muže. Okamžitě ho začali svým oblečením hasit, což se jim ještě před příjezdem hasičů a záchranné služby povedlo. Popáleninám třetího stupně však muž na místě podlehl. Jednalo se o sebevraždu upálením, na kterou nešťastník použil benzín.

Nešťastně v roce 2010 skončila také noc čarodějnic v roce 2010 v Jindřichově Hradci. Muž posilněný alkoholem se od ohně vydal k řece Nežárce a utonul.

Vážné nehody

V roce 2014 se požáry regionu téměř vyhnuly, ale na poslední dubnový den hned ráno se těžce zranil motorkář na Jiráskově předměstí v Jindřichově Hradci, když narazil do před ním stojícího auta. Před půlnocí u Libořez havarovala tříčlenná posádka hondy. V důsledku nepřiměřené rychlosti auto vylétlo ze zatáčky. Nejdříve narazilo do kmenu stromu, který přerazilo, a pak se otočilo přes střechu a skončilo na kolech. Všichni tři utrpěly zranění.

Požáry stohů

Plné ruce práce v období čarodějnic měli hasiči například v roce 2010. Tehdy nejdříve v Nové Včelnici odpoledne hořel stoh slámy, další byl v plamenech od dva dny později v noci v Lomnici nad Lužnicí. Hořel také les v Hatíně, kde se ale ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení čarodějnic, takže se hasiči z výjezdu vrátili. Problémy s ohněm byly i v Českých Velenicích, kde vandal zapaloval auta a způsobil škodu za téměř 300 tisíc korun.

Opuštěné ohně

V roce 2007 to dlouho vypadalo na poměrně klidnou Filipojakubskou noc. Do půlnoci měli hasiči na Jindřichohradecku pouze jediný výjezd, a to k neohlášenému pálení čarodějnic. Na několika místech se ale začaly ohně k ránu probouzet. Například v Třeboni upozornili občané strážníky na dva rozhořívající se ohně za Lázněmi Aurora, podobně tomu bylo například i u Jindřiše.

Náměsíčný chlapec

Kuriózní výjezd zaznamenali strážníci hradecké městské policie, kteří okolo půlnoci dostali informaci, že na sídlišti Vajgar postává malý chlapec, oblečený pouze v teplácích a bos. Hlídka poté zjistila, že byl zřejmě náměsíčný, protože sám ani nevěděl, jak se tam dostal. Zřejmě vstal z postele a nepozorován vyšel ven.