"Téměř denně dostáváme zprávy z mnoha míst světa, jak zejména senioři celodenně sledují naše krmítko. Píšou nám ze Španělska, z nejhůře postižených oblastí Itálie, z Ameriky i od blízkých sousedů ze Slovenska, Německa, Polska a samozřejmě i od nás," poznamenal za záchrannou stanici Libor Šejna.

Dva vysílací streamy krmítka - z Makova a z Ameriky - mají denně více než 12 tisíc zhlédnutí a často jsou to právě senioři. A je pravda, že i teď na jaře je na co se dívat. "Asi jen málokde jinde můžete mimo více než 30 běžných ptačích druhů vidět u krmítka i čápy, veverky, husy, zajíce, srnky a přenos je možné si vrátit až o 12 hodin zpět. A tak pokud máte ve své blízkosti nějaké seniory, rodiče či prarodiče se vztahem k přírodě, můžete jim zkusit náš přenos pustit," nabízí Libor Šejna a dodává: "Víme, že je to jen malá kapka pomoci do té dnešní těžké doby, ale každá řeka někde začíná."

Online přenos: https://www.makov.cz/webkamera.html

Online přenos streamovaný z USA: