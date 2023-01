"Chodím volit pravidelně, volil jsem pana Babiše a moje žena také. Je to ekonom, manažer a navíc člověk, na kterého jsou po celou dobu kydány fůry hnoje a to já nenávidím. Naproti tomu pan Pavel je Bůh. Vím, že ho tady na vsi volili hlavně mladší lidé," poznamenal obyvatel Skrýchova pan Karel, který je už několik let v důchodu.

Politolog: Volby na jihu Čech překvapily. Zmizel rozdíl mezi městem a venkovem

účast v obci je navzdory nízkému počtu obyvatel pokaždé vysoká a lidé berou politické rozhodování zodpovědně. „Za mě je skvělé to, že se do Skrýchova přistěhovaly i mladé rodiny, které tam žijí, mají snahu oživit komunitní život a my jako město se jim v tom snažíme pomáhat. Mají tam vlastní komunitní dům, který si pronajali od obce, aby se uvnitř mohli scházet a proto si myslím, že to tam takhle funguje," vysvětlil starosta Studené Pavel Škoda.

K obci patří devět místních částí. Na jejich území žije celkem přibližně 600 obyvatel. „Nechceme, aby z místních částí byly skanzeny a lidé nám odcházeli,“ uzavřel starosta Škoda s tím, že se odlivu obyvatel snaží zabránit například nabídkou nových stavebních parcel.