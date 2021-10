V Roseči máte poštu, obchod… nyní sedíme na úřadě v bývalé budově školy. Kdy zavřela?

Byla tu škola do roku 2003 do třetí třídy, jenže tu bylo asi jen šest dětí. Děti jezdí do Novosedel nad Nežárkou nebo do Jindřichova Hradce. Máme poštu, obchod, soukromou hospodu. Obecní je zavřená, ta už se neobnovila. S pomocí dobrovolných hasičů ji ale při různých akcích otevíráme a točí se pivo…

Při jakých akcích otevíráte dveře kulturního domu?

Dělali jsme tam zábavy, připravovali dětský karneval. Držíme pouť na svatou Annu. Dobrovolní hasiči to vždy vezmou za své a provozují to. Kulturní dům tu stojí čtyřicet let. V roce 2017 jsme část budovy předělávali na prodejnu. V kulturním domě chceme vytvořit i sportovní zázemí. Takže vybudujeme sprchy a šatny. Budova tak poslouží pro kulturu i sport.

Jaké akce pro místní mimo epidemii covidu pořádáte?

Dělali jsme masopust, ten se obnovil po dvaceti letech. Chystáme Andersenovu noc. Pořádáme akce: těšíme se na prázdniny, rozloučení s prázdninami, drakiádu, hasičskou noční soutěž, kdy se v noci soutěží na návsi.

Máte tu na okraji vsi atrakce, jako je houbový park či kukuřičné bludiště.

Ano, k těmto místům je upravená příjezdová cesta, je tam i možnost ubytování. Přitahují sem hodně lidí. Návštěvníci nám tak třeba alespoň zajdou do obchodu.

Jste starostkou krátce. Co se vám povedlo změnit nebo čím jste mohla přispět?

Když jsem nastoupila, nechala jsem vykácet staré stromy. Obnovili jsme zeleň, byly to staré břízy a nechali jsme vysázet nové. Povedlo se nám vybudovat chodník od úřadu k poště…

Máte tu také hřbitov, kostel a sousední opravenou budovu. Jedná se o faru?

Objekt farní stodoly jsme zrekonstruovali. Byl to objekt, který chátral. Tehdejší pan starosta chtěl, aby se opravil. Udělala se střecha. Na farní stodole je zajímavé to, že ji dělali místní řemeslníci. Je tam třeba nový strop, nechali jsme nařezat dříví z obecního lesa u místního pilaře. Hasiči hodně pomáhali, připravili objekt pro zedníka. Fasádu dělal místní zedník s kolegou. Zdejší kovář dělal bránu. Vrata a okna byla v rukou místního truhláře. Na tohle jsme pyšní.

Kdo zrekonstruovanou stodolu u kostela navštěvuje?

V roce 2017 jsme tam měli setkání rodáků, kdy jsme představovali i různá řemesla. Byl tam kovář, keramička, řezbář i paličkování. Na Vánoce, po adventním koncertu, uděláme punč a všichni jdou do farní stodoly. Je tam příjemná sváteční atmosféra. Připravujeme zde i muzeum. Uvidíte třeba historickou hasičskou techniku, staré mlýnky, šicí stroje. Nemáme to ještě úplně hotové, ale jednoho dne se to povede.

Kdyby se chtěl někdo do Roseče nastěhovat, je tu možnost bydlení?

Bohužel parcely nejsou, je to problém celorepublikový. Ani obec nemá pozemky… Co mě třeba mrzí, je to, že jsou tu domy, které jsou prázdné a neobydlené. Máme 230 obyvatel a nejstarší je devadesátiletá Miloslava Marhounová.

Na čem byste chtěla ještě tento rok zapracovat?

Letos už toho moc neuděláme, ale chceme třeba osázet ovocné stromy, které uschly.