Rybáři zatáhli sítě na Malém Vajgaru v sobotu kolem půl šesté ráno a během tří hodin měli kompletně sloveno. Rybník vydal přibližně do pěti metráků ryb. „Byly tam nějaké trofejní kusy, ale protože jsme věděli, že Velký Vajgar zůstane plný, vyhnali jsme ryby týden před výlovem nahoru a až poté se mezi rybníky daly zábrany. Největší kapr, kterého jsme vylovili z Malého Vajgaru, měl asi šest kilogramů, dále jsme vylovili tři sumce, kdy největší z nich vážil 15 kilogramů, candáta o velikosti 80 centimetrů a samozřejmě bílé ryby jako je cejn nebo plotice,“ vyjmenoval hospodář jindřichohradeckých rybářů Kamil Hofman s tím, že všechny vylovené ryby vrátili do Velkého Vajgaru. Na dně vypuštěné nádrže rybáři objevili také zbytky bicyklů nebo květináče, které vandalové shodili z lávky do vody.

Oprava výpusti Malého Vajgaru je v plánu už několik let. Provádí ji město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. „Na Malém Vajgaře se opravuje jedna výpustní lopata, kde je špatný čep, poté se bude opravovat přilehlá zeď k zámku, která je vybraná a musí se zpevnit kamenem, dále se bude dělat hradítko na elektrárnu, aby se dala zastavit voda a mohla se tam opravovat stoka a vyměnit se musí také porouchaný plašič ryb u přítoku do vodní elektrárny,“ popsal práce Kamil Hofman. Vypuštěný Vajgar zároveň využívají k nutným opravám i majitelé přilehlých nemovitostí na hrázi.

Vidět Malý Vajgar bez vody je pro Hradečáky i návštěvníky města výjimečnou událostí, naposledy se totiž vodní plocha lovila v roce 2012. Tehdy se opravovaly inženýrské sítě a manipulační přepad rybníka.

Zdroj: Jana Urbanová

"Poslední vypuštění Malého Vajgaru si dobře pamatuji. Rybník bagrovali a dělali tady ta vypouštěcí vrata. Už aby to bylo zase napuštěné, protože na sousedním Velkém Vajgaru platí zákaz rybolovu a nemůžu chodit chytat,“ posteskl si obyvatel města pan Jiří. Zákazové cedule jsou podle rybářů dané zákonem. „Pokud se sníží hladina rybníka a mohou se tam v některých místech ryby nahromadit, platí automaticky zákaz rybolovu. Jakmile práce skončí a nasadíme nové ryby, tak Vajgar opět zpřístupníme a do konce roku se pak bude moci už chytat bez omezení,“ přislíbil za jindřichohradecké rybáře Kamil Hofman. Malý Vajgar by měl být opět napuštěný do 15. října.

Vedlejší Velký Vajgar se naposledy vypouštěl před několika desítkami let. Vedení radnice chystá v současné době podklady pro jeho kompletní odbahnění i proměnu břehů. Časový horizont revitalizace rybníka ale vedení města zatím nedokáže odhadnout. Vše se bude odvíjet od termínu vypsání vhodné dotace. Akce totiž vyjde na stovky milionů korun a město ji tak ze svého rozpočtu nepokryje.