Františkovi i Marii je shodně 92 roků a stále mají mezi sebou harmonický vztah. Manželský pár měl pestrý život. Blažkovi téměř 60 let společně bydleli v Praze, kde pan František pracoval, poté několik let žili i ve Finsku nebo Švédsku. Na důchod se pak oba vrátili do rodných Jižních Čech a posledních šest let tráví společně v domově seniorů na Otíně.

František pochází z obce Stříbřec, paní Marie z nedaleké Žíteče. Seznámili se, když jim bylo 17 let. „Byla to první taneční zábava po válce a hrál výborný orchestr z Jindřichova Hradce. Bubeník bouchl do bubnu a kluci hurá na parket za děvčaty. Děvčata si všichni rozebrali a já přišel pozdě. Tak jsem to otočil zpátky a čekal na další kousek. Ten byl znovu krásný, valčíkový a když jsem viděl, že bubeník zdvihá paličky, tak jsem utíkal na parket a Maruš byla první dívčina, která mi vletěla do rukou. A protože nám to dobře šlo, tak si mě moje tanečnice rezervovala. Valčík nás tak seznámil, že to trvalo 72 let,“ usmál se pan František, který je vystudovaný inženýr přes elektrotechniku. Svoji vyvolenou si vzal za ženu tři roky po seznámení. Svatební veselku měli v Lutové na Třeboňsku.

Malí návštěvníci smějí v Třeboni na zámek s paní kněžnou a je vyprodáno

Manželé Blažkovi společně vychovali dvě děti a v současné době se radují také ze čtyř vnoučat. Přestože měli mezi sebou krásný vztah, jako v každém manželství se občas přehnaly mraky. „Když jsme spolu jezdili autem, tak mi Maru mluvila do řízení, že jezdím moc rychle a nebo jsem moc blízko příkopu. Když jsme byli už skoro u vesnice, tak mě namíchla tak, že jsem se navztekal a řekl, tady máš auto a dojeď si do vsi sama. Já jdu pěšky. Po cestě jsem si to ale rozmyslel, vrátil se, omluvil a dojeli jsme spolu do konce života,“ vylíčil pan František. Podle něj hrálo v manželství velkou roli i to, že kvůli jeho pracovním povinnostem byli často odloučení a více se pak na sebe těšili. „Je to především o toleranci. Jeden druhého by měl respektovat a nenarážet na jeho slabá místa,“ přidala recept na šťastné manželství paní Blažková.

Zařízení pro seniory uspořádalo Blažkovým také menší oslavu výročí jejich manželství. „Oslava byla komornější, udělali jsme pro ně v jídelně takové malé sezení s blahopřáním i ze strany našich zaměstnanců. Pan František své manželce objednal květinu, připíjelo se nealkoholickým šampaňským, všichni jsme se fotili a paní byla dojatá,“ řekla vedoucí Domova seniorů Jindřichův Hradec Radka Stejskalová s tím, že soužití Blažkových je výjimečné nejen proto, že jsou manželé už 72 let.

Vatikán ozdobily dva jihočeské betlémy, z Jindřichova Hradce a Nových Homolí

„Manželské páry čas od času tady v domově míváme, v současné době jsou u nás celkem tři, ale manželé Blažkovi jsou výjimeční tím, že chtěli být spolu na jednom pokoji a tráví spolu i volný čas. Většinou máme manžele na jejich přání na pokojích odděleně,“ dodala. Pokud Blažkovým zdraví dovolí, účastní se nejrůznějších výletů, zpívání, bohoslužeb a dalších reminiscenčních aktivit, které domov seniorů pro své klienty pořádá.