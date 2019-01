Jindřichohradecko - Proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci přilákalo do ordinací praktických lékařů na Jindřichohradecku více pacientů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radovan Sál

Někteří lékaři hlásí nárůst těch, kteří zůstávají doma na neschopence. Může za to opětovné placení prvních tří dnů nemoci.

Od začátku července totiž lidé dostanou zaplaceno za první tři dny stonání 60 procent z vyměřovacího základu.

„Jde o enormní nárůst, řekl bych, že stoprocentní. Všimla si toho i zastupující sestra, která tu zaskakovala za dovolenou,“ zhodnotil situaci praktický lékař z Jindřichova Hradce Lubor Kinšt.

Dokonce popsal případ pacienta, kterému ošetřil úraz, a ten se později vrátil se žádostí, zda by mu lékař vystavil neschopenku. Prý mu někdo poradil, že se nemocenská opět proplácí.

„Teď v červenci jsem marodila se zánětem močového měchýře a jsem ráda, že jsem nebyla ty tři dny bez peněz. Jinak bych asi spíš uvažovala o dovolené,“ říká Kateřina Havlíková z Lomnicka.

Podle Kinšta by celou situaci s proplacením nemocenské vyřešila kultivace vztahu lékař, pacient a zaměstnavatel. V praxi by to podle něj mohlo vypadat jako v některých státech na západ od České republiky. Zaměstnanec by se například mohl v rámci smlouvy dohodnout se svým zaměstnavatelem na určitém počtu dní, které může za rok prostonat, aniž by přišel o mzdu. Zaměstnavatel by tak získal jistotu, že pracovník nestoná zbytečně a naopak nemocný by chorobu nešířil dál nebo si úraz pořádně vyléčil.

„Samozřejmě je tu i riziko poškození zdraví v případě ekonomických tlaků. Pomohlo by vytvoření pracovních podmínek a dohoda se zaměstnavatelem,“ doplnil Kinšt.

Naopak rozdíl v počtu pacientů na neschopence nezaznamenal praktický lékař z Nové Bystřice Zdeněk Grossmann. „Žádný velký rozdíl nepozoruji,“ odpověděl na dotaz Deníku.

S hodnocením situace je opatrná i tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová. „Je ještě velmi brzy na hodnocení. Údaje za červenec budou k dispozici až v polovině srpna,“ sdělila.