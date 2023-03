Oblíbená anketa Zlatý kuchař se po třech „covidových“ letech vrací. Sčítají se poslední hlasy, ale už nyní je jasné, že do gastronomické síně slávy vstupuje Martin Jiskra, majitel Zájezdního hostince U Jiskrů v Kbelnici na Strakonicku, kterého jste mohli vidět i v první díle pořadu Pohlreichův souboj restaurací.

Martin Jiskra vstoupil do Síně slávy v anketě Zlatý kuchař. | Foto: Se souhlasem TV Nova

Anketa Zlatý kuchař si za posledních 10 let na českém gastronomickém trhu našla své pevné místo. Pořádá ji časopis Gastro&Hotel profi revue jako hlasování odborníků v řadě kategoriích. "Vzorem pro nás byla podobná anketa, kterou každoročně vyhlašuje prestižní německý časopis Der Feinschmecker. Oslovení porotci hlasovali v šesti kategoriích: Zlatý kuchař, Zlatý zahraniční kuchař, Síň gastronomické slávy, Objev roku, Zlatý cukrář, a letos nově volili i Hvězdu street foodu," uvedla za Gastro&Hotel profi revue Stáňa Krejčová.

Ocenění za celoživotní přínos

Letos poprvé se pořadatelé rozhodli v předstihu oznámit vítěze v kategorii Síň slávy – toto prestižní ocenění celoživotního přínosu gastronomii získává Martin Jiskra.

"Martin Jiskra, jeden z nejlepších šéfkuchařů „starší“ a poctivé generace kuchařů. Majitel a šéfkuchař Zájezdního hostince U Jiskrů v Kbelnici u Strakonic získal v loňském roce od České centrály cestovního ruchu Czech Tourism a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ocenění Nositel tradic české kuchyně za prezentaci a podporu české národní i regionální kuchyně. A zcela zaslouženě zvítězil i v anketě Zlatý kuchař 2022 v kategorii Síň gastronomické slávy," představuje Martina Jiskru Stáňa Krejčová.

Martin Jiskra začal s vařením v roce 1981 v pražském hotelu Alcron, odkud v roce 1988 přešel do hotelu Forum, načež využil změnu režimu k odjezdu na zkušenou do zahraničí. Nejdříve strávil čtyři roky v Rakousku, další rok v New Yorku, pokračoval v Japonsku a poté se vrátil do USA, přesněji do Denveru ve státě Colorado.

Jednu sezonu vařil také na říční lodi plující s výletníky po Evropě, vydělával si jako člen kuchařského týmu u jednoho z členů kuvajtské rodiny, dřel v michelinské restauraci Northcote Manor v anglickém hrabství Lancashire. Kratší stáž absolvoval v Tunisku, Švýcarsku, Singapuru, na Maltě, vedl kuchyně v karlovarském Grandhotelu Pupp či v areálu Aquapalace v Čestlicích.

Spolu s manželkou v roce 2016 zakoupil ruinu bývalého zájezdního hostince mezi Pískem a Strakonicemi a pustil se do kompletní rekonstrukce. Od února 2019 po 42 letech navazuje na zdejší tradici pohostinství, tanečních zábav a prodeji čepovaného piva. Po necelém roce provozu si hostinec vybudoval takovou pověst, že některé večery tady bez rezervace už sotva najdete místo.

Zlatý kuchař

Anketa Zlatý kuchař zažívá svůj návrat – poslední tři roky se ocenění z důvodu pandemie, která mj. ovlivnila zásadním způsobem i oblast gastronomie, neudělovala. Nyní se anketa vrací a 30. března 2023 od 16.00 budou vyhlášeny výsledky za uplynulý rok 2022.

Anketa během těch šesti let své existence dokázala objevit nová jména talentovaných šéfkuchařů a předložit je veřejnosti s takovým důrazem, že jim zajistila respekt. Věříme, že se v tomto duchu ponese i sedmý ročník.