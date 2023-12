Možnosti nákupu masa a uzenin v Jindřichově Hradci jsou pestřejší. Do města totiž od minulého týdne nově zajíždí masna na kolečkách. V bílé dodávce si zájemci mohou nakoupit jak čerstvé maso, tak i nejrůznější salámy, tlačenky, párky, klobásy a další uzenářské výrobky. Vše navíc bez lepku. Pojízdnou masnu vypravuje rodinná firma Marečkových z Vysočiny, která funguje už 33 let.

Pojízdná masna staví v Jindřichově Hradci každou středu. | Video: Jana Urbanová

Pojízdná prodejna s masem i uzeninami z Třeště na Vysočině přijíždí do Jindřichova Hradce každou středu. Zájemci ji najdou v čase od 12.10 do 16 hodin na parkovišti Jitřenka. „Jednu pojízdnou prodejnu provozujeme už přes dva roky, ale pohybujeme se s ní hlavně v okolí Třeště. Službu jsme zavedli proto, že téměř všechny malé obchody na menších vesnicích zavřely a lidé tam zůstali bez čerstvého masa a uzenin. To jsme chtěli změnit. Teď jsme pořídili ještě jednu dodávku a chceme, aby naše produkty poznali také lidé na Jindřichohradecku,“ řekla zaměstnankyně rodinné masny Marcela Marečková. Pojízdná prodejna má kromě Jindřichova Hradce v okrese ještě další dvě zastávky. Bílá dodávka zajíždí také do obce Zahrádky, kde stojí přímo na návsi každou středu v čase 10.15 až 10.45 a poté se masna přesouvá do Strmilova. Tam si zákazníci mohou nakoupit od 11 hodin do 11.45 na náměstí.

V bílé dodávce je možné zaplatit i kartou nebo mobilním telefonem. Zákazníci pojízdné prodejny s masem a uzeninami navíc oproti nákupům stejných produktů v supermarketech výrazně ušetří. „Ceny, za které lidé nakupují v obchodech v akci, my máme běžně po celý rok. Veškeré naše výrobky jsou z čerstvého masa bez mouky, a tím také bez lepku. Lidé dnes z marketů v podstatě neznají poctivý uzený výrobek. Naším heslem je především kvalita a ne kvantita,“ poznamenala Marcela Marečková s tím, že v malých obcích i městech na Vysočině už lidé produkty pojízdné masny dobře znají a stojí na ně fronty. V Jindřichově Hradci byl zájem zatím opatrný. „O prodejně jsem vůbec nevěděl, šel jsem náhodou kolem. Ochutnal jsem tady různé uzené výrobky a řeknu vám, že když to samé koupím u řezníka, tak jsou to lektvary, ale tady je to vynikající. Domů si nesu plnou tašku, mám tam velký kus anglické slaniny, tlačenku a ještě další věci. Kromě toho je tady moc příjemná obsluha,“ pochvaloval si jeden ze zákazníků Ladislav Princ z Jindřichova Hradce a zavtipkoval, že by si nejraději pořídil do pojízdné masny permanentku. Přestože první středa v Jindřichově Hradci byla ze strany zákazníků vlažnější, zaměstnanci masny věří, že si místní na novinku rychle zvyknou.

Rodinné řeznictví a uzenářství Mareček v Třešti funguje od roku 1990. Vyrábí bezlepkové uzeniny a zpracovává maso výhradně z českých chovů.