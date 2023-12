Do známého českobudějovického klubu Fabrika se vracejí některé české i cizí kapely pravidelně. Hudební klub vede už několik let jako produkční Martin Matoušek.

Burza hudebnin v klubu Fabrika. | Video: Edwin Otta

Pro Deník vyprávěl nejen o tom, jak vypadá vánoční program klubu nebo jeho zákulisí.

Jak dlouho už Music klub Fabrika existuje?

V roce 2024 to bude patnáctý rok Fabriky na hudební scéně.



Jaký byl váš první kontakt s Fabrikou?

Já osobně pořádám koncerty od roku 2007. Začal jsem na domácí půdě ve Křemži, s partou kamarádů, vždy jednu, až dvě akce do roka. Po pár letech se začala dařit spolupráce se zahraničními agenturami, v té době jsem přibližně jednou, dvakrát za měsíc pořádal koncerty právě ve Fabrice, která v té době víceméně zahajovala. Pak i nepravidelně jinde po České republice. Začal jsem spolupracovat s různými kluby a organizovat koncerty u nich, většinou za jejich velké pomoci. Pro české kapely jsem řešil turné do zahraničí a zahraničním kapelám v Čechách, pracoval jsem také pro různé festivaly.



Kdy jste se stal produkčním budějovického klubu?

Od roku 2020 mám na starosti kompletně celý program ve Fabrice. Vždy jsem to dělal pro radost a dělám to pro radost dosud s tím, že se mi můj koníček stal i mým zaměstnáním.



Pro kulturní zařízení byl velký problém covid. Jak se projevil na programu? Co se třeba v tom čase změnilo?

Největší změnou byla určitě změna majitele klubu během pandemie a následná masivní rekonstrukce celého klubového prostoru. Pro mě osobně pak ještě ten fakt, že jsem se stal jediným produkčním v klubu a dostal na starosti všechny plánované akce. Před covidem jsme měli nasmlouvaných pár koncertů, které se pak v prvním lockdownu rušily, některé se rušily až po druhém lockdownu, některé jsme udrželi. Byly to převážně koncerty zámořských kapel.



Byl rozdíl mezi tuzemskými a zahraničními kapelami?

S tuzemskými kapelami jsme se jednoduše domluvili, že počkáme, až „bude lépe“, ale u zahraničních jmen to bylo vždy těžší. Ze začátku na to měl největší vliv covid a restrikce kolem, pak to bylo kvůli dvě stě až tři sta procentnímu nárůstu nákladů (pohonné hmoty, pronájem vozů, tour busů…) a čekalo se, až se situace nějak uklidní nebo aspoň usadí. Některé akce se přesouvaly třeba i čtyři roky a byly koncerty, které se přesouvaly tak dlouho, až se nakonec zrušily. Pár světlých výjimek ale bylo a i po těch letech se nám zadařilo dotáhnout vše do konce a koncert proběhl.



Šlo by uvést nějaké příklady?

Jak jsem zmínil, byly to převážně exkluzivní koncerty zámořských kapel, které do té doby v Budějovicích nehrály. Vždy jsme dali lidem možnost vrátit lístek, ale naši návštěvníci jsou skvělí, lístky si ve většině případů drželi celé ty roky a doufali v koncert společně s námi. Klobouk dolů! Byla to třeba kapela Madball z USA, řešili jsme jejich vystoupení od roku 2019 od podepsání smlouvy, kdy měl koncert proběhnout v červnu 2020. Podařilo se to ukotvit až letos v srpnu. Koncert proběhl a byl naprosto skvělý.



Byl někdo, kdo „nevydržel“?

Například kapela Six Feet Under z USA, která měla mít evropské turné. Koncert se pořád přesouval, až se kapela rozhodla, že turné zruší. Koncert jsme přesouvali také od roku 2019, kdy jsme uzavřeli první smlouvu ohledně vystoupení a přesunuli jsme to celkem čtyřikrát. Poté se kapela rozhodla celé tour zrušit a od té doby zatím vůbec v Evropě nebyla.



Zmínil jste vaše fanoušky. Jsou jen místní nebo i z okolí?

Chodí k nám nejvíc fanoušci z Budějovic a okolí, ale jezdí k nám na vybrané akce prakticky z celé republiky a cílíme i na rakouské pohraničí. Když je u nás třeba zámořská kapela v rámci turné a v Rakousku nemají zastávku, nebo třeba až ve štýrské části, Rakušané z pohraničí přijedou k nám. Mají to sem do hodiny a vše je u nás na rakouské poměry levnější.



Přijede někdo i nad „dojezdovou“ vzdálenost?

Občas se nám zadaří uspořádat opravdu exkluzivní koncert a zavítají k nám fanoušci i ze Slovenska, Německa, dokonce jsme tu měli i pár z Maďarska či Polska. Já vím, že výraz „dokonce“ může být přehnaný, ale v rámci skutečnosti, že jsme menší klub v menším městě, které není úplně pohodlně dostupné pro lidi z těchto zemí, je tahle návštěva opravdu úctyhodná. Zkrátka a dobře, jak se poštěstí a jak moc zajímavou akci zrovna pořádáme.



Jak to v klubu bývá o Vánocích?

Letos máme jediný koncert mezi svátky 28. prosince, což je tradiční vánoční unplugged domácí kapely Satisfucktion. Není vyloučené něco mezi svátky uspořádat, ale většinou máme zavřeno. Pokud není někdo, kdo si chce klub pronajmout a udělat si vlastní akci a nebo není šance uspořádat koncert nějaké exkluzivnější kapele ze zahraničí, v rámci jejich tour. Loni jsme měli 30. prosince italské Call the Cops. Je to zkrátka podle toho, jaká je příležitost. Jinak se, upřímně, kapelám mezi svátky moc hrát nechce, lidé často bývají z města pryč a všichni si rádi užívají vánoční čas s rodinami, nás nevyjímaje.



A co konkurence v Budějovicích mezi hudebními kluby? Je velká přetahovaná o návštěvníky?

V Budějovicích aktuálně není tolik hudebních klubů, kde se pravidelně pořádají koncerty kapel a rozhodně se navzájem nenazýváme konkurencí. Všichni máme stejný cíl, a to tvořit a podporovat kulturní scénu a nějaké hodnoty v Budějovicích a byla by hloupost se brát za konkurenty, nedej bože mezi sebou nějak soupeřit. Na to tady není místo.



Spolupracujete nějak mezi sebou?

Především se snažíme, aby nebyly dvě žánrově stejné akce ve městě najednou a aby to celé mělo dohromady nějaký řád. Všichni víme, že zdejší scéna není zase tak velká a nechceme ji přehltit. Z devadesáti procent se domluvíme dopředu. Sledujeme programy a plány, co se v Budějovicích a okolí chystá. Občas se stane, že to nevyjde, ale to je třeba ve třech případech za rok.



Za ta léta se asi i osobně znáte…

Dlouholetí domácí promotéři se mezi sebou znají dlouho a komunikují spolu. Spíš se stane, že se akce překrývají, když se objeví nějaká nová agentura anebo agentury z jiných měst, které si jednorázově uspořádají akci ve městě. Jinak musím říct, že spolu komunikujeme a spolupracujeme a že to převážně vždy funguje.



Zmínil jste, že klub pronajímáte. Jak to v praxi vypadá?

Dá se domluvit základní pronájem klubu, jakožto prostoru jako takového, anebo kompletní pronájem se vším servisem, to znamená s technikou, obsluhou, službou u vstupu, hlídači. Všechno je individuální dle domluvy a potřeby pořadatele nebo kapely. Někdo chce prostor už dopoledne, někdo přijde až navečer, některé akce končí hodně pozdě v noci, jiné mají hotovo už před půlnocí.



Jaké je zázemí přímo pro kapely?

Máme k dispozici pro kapely šatnu s vlastní toaletou a sprchou, kuchyňku, odpočinkový koutek s TV, DVD přehrávačem a herní konzolí, jsme schopni zajistit i kompletní catering nebo hotel, nabízíme kompletní produkční služby a další širokou škálu možností. Máme i klubovou soupravu bicích.



Stavíte spíš na osvědčených kapelách, které se vrací, nebo hlavně na novinkách?

Děláme jak nové kapely, tak ty osvědčené. Plus se snažíme dělat koncerty zahraničních kapel. Máme kapely, které se k nám již pravidelně a dlouholetě vrací. Mohu zmínit Debustrol, SPS, The Fialky, Cocotte Minute, ze zahraničních jmen například francouzští Smash Hit Combo či američtí Pro-Pain a mnoho dalších. Zároveň se snažíme zapojit mladé kapely, ve většině případů jako support k nějaké osvědčené kapele, ale děláme také večery pod názvem Budějcká čerstvá krev či Budějcká záležitost, kdy dáváme prostor pouze začínajícím a mladým spolkům z domácí scény.



Klub nabízí nejen muzikantské akce pod střechou.

Děláme také stand up akce, například vždy pravidelně dvakrát do roka děláme vystoupení kultovním komikům Na Stojáka. Pravidelně pořádáme koncerty v letních měsících, a to pod širým nebem, na našem klubovém nádvoří, tak zvané Fabrika Open Air. V příštím roce nás čeká vystoupení populárního Pokáče a mnoho dalších je v jednání.



Máte i „gastronomické“ programy nebo filmové projekce…

Sem tam uspořádáme i jiné eventy, než s živými kapelami a živou hudbou, například Chilli fest, Vegan fest, děláme pravidelné burzy hudebních nosičů anebo různé filmové projekce, zkrátka se snažíme mít program pestrý a pro každého. Na 24. února chystáme Festival českého hororu, kde proběhnou různé přednášky tvůrců, projekce amatérských i legendárních filmů, prezentace knižních vydavatelství či maskérské práce od zaběhlého českého maskéra. Na duben připravujeme bubenický festival.



Program klubu Fabrika je pestrý.Zdroj: Archiv Martina Matouška

Jste vy sám v nějaké kapele? Má koncerty ve Fabrice?

Zpívám v kapelách Gutalax a NBF. Hráváme tu pravidelně víceméně jednou za rok.



Když chystáte novou kapelu, co o tom rozhoduje?

Především se snažím sám aktivně sledovat hudební scénu a podle toho vybírám, někdy je to samozřejmě také na doporučení, hodně komunikuji s ostatními kluby po celé ČR, navzájem si doporučujeme. Často spolupracujeme tak, že v jeden den kapela zahraje u nás, druhý den pak jede do spřáteleného klubu.



Oslovují také kapely vás? Kolik toho od nich předem naposloucháte, než dojde k vystoupení?

Jsou kapely, které se ozvou samy a chtějí u nás udělat koncert. V tomto případě tomu vždy věnuji čas, nejenže si poslechnu jejich tvorbu, podívám se na videoklipy či záznamy živého vystoupení, ale kouknu se také na jejich sociální sítě či na webové stránky, abych věděl, o jakou jde kapelu, jak se prezentuje, jakou mají fanouškovskou základnu.



Hudební klub není úplně tichá záležitost. Vy jste byli fabrikou, jak název napovídá. Máte vůbec sousedy a jak s nimi vycházíte?

Sousedy máme a skvělé. My se samozřejmě snažíme eliminovat ruch venku, na klubovém nádvoří i v blízkém okolí klubu. Dáváme sousedům předem termíny koncertů na naše akce pod širým nebem. Nabízíme jim volné vstupenky na tato vystoupení. A vždy končíme při venkovních produkcích s rezervou o čtvrt hodiny před desátou hodinou. To je ale krok, který by měl být normální všude. Jsme si vědomi toho, že můžeme být často velmi rušivý element pro řadu domácností a velice si vážíme toho, že s námi naši sousedé drží bez větších problémů. Tímto bych jim moc rád poděkoval!



Program klubu Fabrika je pestrý.Zdroj: Archiv Martina Matouška

Co jsou podle vás přednosti klubu Fabrika z pohledu účinkujících?

Výhoda je, že je klub téměř v samotném centru, v docházkové vzdálenosti od vlakového nádraží, autobusového nádraží, dobře přístupný pro všechny pěšky i vozem. Další klubovou výhodou je vlastní dvůr, kam můžeme situovat fanoušky. Pro kapely je určitou výhodou i to, že jsme v přízemí, je snazší stěhování aparatury, máme také vlastní parkoviště přímo u vchodu do klubu. Hlavní u nás ale je, aby se v klubu kapelám líbilo a fanouškům také a aby se k nám všichni rádi vraceli.



A pozval byste na něco v nejbližší době?

Koncertů a akcí chystáme v novém roce mnoho, kdo by měl zájem dozvědět se víc, prosím, sledujte náš web www.mcfabrika.cz, případně sociální sítě klubu, jsme na facebooku i instagramu. Budeme se na všechny moc těšit v příštím roce.