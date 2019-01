Písek, Putim/ANKETA/ – Od srpna roku 2014 v Putimi zásadně narostl turismus. Může za to bronzová socha Švejka v životní velikosti, která od té doby stojí u kamenného mostu.

Švejk v Putimi. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

V Putimi se uživí tři hospody i penzion, což hovoří za vše, jak říká starosta Petr Matouš. „V podstatě pokaždé, když projíždíte kolem sochy, můžete vidět někoho, jak se u ní fotí nebo hladí špičku Švejkovy nohy,“ naráží starosta na pověru, která říká, že kdo pohladí Švejkovu nakročenou levou nohu, tomu se vyhne artróza.

Písečák Marek Anděl, který už osmým rokem pořádá obnovenou Švejkovu padesátku, se chce Putimí inspirovat a postavit sochu dobrého vojáka i v Písku. „Myslím, že by přitáhla do Písku turisty,“ konstatoval Marek Anděl.

Švejkova socha by podle něj měla stát ideálně pod Putimskou branou. „Ve světě jsou sochy Švejka na různých místech a když ji můžou mít i v Kralupech nad Vltavou, o kterých byla ve Švejkovi jen zmínka, proč by nemohl Písek,“ pokračuje Marek Anděl.

Socha by měla zobrazovat Švejka, který táhne vozíček, jak to známe z filmu, kde v něm veze opilého závodčího. „Vozíček by byl ale prázdný, masivní a lidé by se v něm mohli fotit,“ nastínil autor myšlenky.

Na vytvoření sochy už vznikla sbírka, podle Marka Anděla by se toho ale mělo ujmout město.



Více o nápadu postavit v Písku sochu Švejka, ale i o stopách, které dobrý voják zanechal na Písecku, si můžete přečíst v Píseckém týdnu, který vychází ve středu 23. května jako příloha Píseckého deníku.