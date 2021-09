Prostory menzy v budově Švecových kolejí v J. Hradci bude provozovat od 11. září pan Jiří Toufar. Podle jindřichohradecké mluvčí města Elišky Čermákové byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka od pana Jiřího Toufara z J. Hradce, který se chce specializovat na českou a i zahraniční kuchyni.

Švecovy koleje v Jindřichově Hradci. | Foto: Michal Hajdík

„Město jídelnu s vybavenou kuchyní a skladovací prostory podnajme za 20 661 korun bez DPH za měsíc, s tím, že cena nájemného bude do konce roku snížena podle schváleného záměru na 10 000 korun bez DPH za měsíc,“ upřesnila. Nájemní smlouva bude uzavřena do do konce roku 2031. Prostory budou využity k celodennímu stravování.