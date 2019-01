Jindřichův Hradec - V Rezkově ulici ve Zbuzanech překračuje ve směru od Děbolína povolenou rychlost 66 procent řidičů, průměrná rychlost v tomto úseku činí 56 km v hodině.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

Takový výsledek přineslo tříměsíční měření rychlosti měřičem, který před časem zakoupilo město.

„Je to arogance prvního řádu, nečekal jsem to. Udělám všechno pro to, aby byla učiněna přítrž,“ komentoval ve středu před zastupiteli podklady od městské policie starosta Karel Matoušek.

Například devadesátku, povolenou mimo obec, tu překročili řidiči téměř ve 2500 případech, jeden rekordman jel dokonce až 180 km v hodině.

