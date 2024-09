I když zatím nepáchá velké škody a razí si cestu většinou do luk, pastvin a polí, samosprávy, protipovodňové komise a hasiči mají stále plno práce, čerpadla jedou naplno, jak lze vidět v přiložené galerii a videu, přibývají a rostou také hráze z pytlů.

Ve Veselí nad Lužnicí je pod vodou už soutok řek Lužnice a Nežárky, zaplavena začíná být oblast pískoven, Slepičáku, zahrádek a garáží u zastávky. Obě řeky se mají ještě zvyšovat.

V Plané nad Lužnicí od úterý platí zákaz vstupu na vyhrazená místa nábřeží, obyvatelé byli vyzváni, aby přeparkovali vozidla mimo záplavovou oblast. Stále trvá také evakuační pohotovost.

Lužnice v Klenovicích se ve středu drží kolem 330 cm, průtok kolísá kolem hranice 200 kubíků za sekundu. V Bechyni je to kolem 370 cm a 235 kubíků za sekundu.

V noci na čtvrtek či ráno má hladina stále mírně stoupat, kulminace se očekává až během dne. Z krále rybníku totiž odtéká až 100 kubíků za sekundu. Dle predikcí a aktuálních modelů by měly protipovodňové mobilní zábrany na toku Lužnice vydržet.

Evakuace části obyvatel Veselí nad Lužnicí by podle ČTK nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se řeka dostane přes protipovodňové zábrany, které mají zabránit padesátileté vodě. K překonání zábrany ve středu vpodvečer chybělo přibližně 80 centimetrů, což je na zhruba stejné úrovni jako ráno. Proto město nepředpokládá, že by obyvatele do čtvrtečního rána k evakuaci vyzvalo.